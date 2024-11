Impacto en el tango y el folklore por lo que dijo Ariel Ardit: "Siempre"

Ariel Ardit fue destacado como Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires y fue el encargado de cantar el himno en los últimos partidos de la Selección Argentina.

El destacado cantor de tango Ariel Ardit es una de las figuras de la escena actual y generó revuelo en ambos géneros musicales al considerar que el 2x4 es “el folklore de nuestra Capital Federal” antes de una importante presentación en Córdoba. Además, el artista oriundo de La Docta expresó toda la emoción que vive por entonar el himno nacional durante los partidos de la Selección Argentina de Fútbol.

El cantante Ariel Ardit es una estrella del tango de la Ciudad de Buenos Aires, pero es cordobés de nacimiento. Antes de su participación en el importante Festival de Cosquín del 2024, manifestó: “Siento una enorme satisfacción que me hayan convocado”. “Porque soy nacido en Córdoba y la llevo en el alma y por el regreso del tango, de nuestra música ciudadana a un festival tan importante que es considerado el mayor del folklore”, completó a comienzo de este año.

En esa línea, durante una entrevista con el sitio folkloreclub, Ardit planteó: “La verdad que no tengo idea porque estuvo tanto tiempo ausente el tango de Cosquín y también soy consciente que está ausente de la mayoría de los encuentros festivaleros del país”. “Cuando siempre digo que es el folklore de nuestra Capital Federal, de los suburbios, del empedrado, como la chacarera en Santiago del Estero o el chamamé en Corrientes”, resaltó quien fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la ciudad de Buenos Aires.

Además, el cantor, que muchos de sus colegas consideran como el “Gardel del Siglo XXI”, manifestó: “Desde chico me identifiqué con el folklore, me gustan las zambas, las chacareras, pero en Buenos Aires me hice el cantor de tangos que muchos conocen. Subir al escenario de Cosquín es una enorme responsabilidad porque sé que es un público muy especial”.

Sobre el Zorzal Criollo, el artista, de 50 años, remarcó: “Soy un ferviente admirador de Carlos Gardel, creo que él es el que nos marcó el camino del tango canción a muchos”. “Hoy el tango vive un momento en el cual hay muchas voces jóvenes, varones y mujeres muy buenos, pero que necesitan la difusión necesaria y la confianza para darles un espacio”, apuntó sobre el momento que atraviesa el 2x4 y completó: “Ojalá mi presencia en Cosquín, sea un ejemplo para que el año que viene haya otros cantores y cantoras que también pisen ese escenario y otros más”.

Ariel Ardit participó en el ùltimo festival de Folklore de Cosquín.

La emoción de Ariel Ardit al entonar el Himno para la Selección Argentina

"Cuando subo a un escenario siento que el tango es una identidad que corre por la sangre de todos los argentinos. Es un ícono de la ciudad, testigo y protagonista de hechos que nos marcaron como sociedad. También hay que decir que más allá de los grandes tangos de autores increíbles, hay una camada de letristas y poetas nuevos que hay que entonar para darlos a conocer y así brindar una savia nueva al género tanguero", explicó en la entrevista realizada a comienzos de este año.

Por otra parte, el encargado de entonar el Himno Nacional Argentino en varios partidos de la Selección Argentina destacó: "Esa fue una idea que le mandé a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para hacer una versión diferente del Himno a capella, ya que la gente coreaba la primera parte, gustó mucho y se repitió. Es otro momento de emoción que me tocó vivir". Cabe mencionar que lo interpretó en la última presentación de la albiceleste en La Bombonera, donde le ganó por 1 a 0 al combinado peruano.

Así lo detalló desde su perfil de Instagram: "Una vez más tuve el orgullo y honor de cantar nuestro hermoso Himno Nacional, fue la quinta vez, todas y cada una diferente, renovadas en expectativas y responsabilidad. De ninguna puedo describir con palabras lo que se siente, es realmente diferente a todo". "Solo puedo decir que uno llega al estadio como cantor y al pisar el césped y sentir la pasión con la que la gente va a ver a estos campeones que nos siguen dando tantas alegrías, uno se transforma en un hincha más de la tribuna con la sola diferencia de tener un micrófono en mano, que por cierto, queda también totalmente homeopatizado entre las miles de gargantas que cantan “oh juremos con gloria morir” La selección volvió a ganar en casa. Siempre gracias a AFA por confiar en mí!!!", describió Ariel Ardit.