Quién es Ariel Ardit, el músico que cantará el himno en el partido de Argentina vs. Panamá

Nació en Córdoba y aseguró que será una fiesta completa para todos los jugadores. Quién será el artista que cantará el himno nacional durante el partido amistoso entre Argentina y Panamá.

Este jueves 23 de marzo, la Selección Argentina volverá a encontrarse con sus hinchas en una prueba amistosa que se va a estar desarrollando en las instalaciones del imponente Estadio Monumental, en un cotejo donde va a estar recibiendo al conjunto nacional de Panamá. Un partido que servirá como celebración y que incluirá diversos shows musicales con varios artistas invitados. Sin duda, una oportunidad ideal para festejar este importante título que fue conquistado hace pocos meses en Qatar ante los ojos del mundo.

Quién será el artista que interprete el himno nacional durante el partido entre Argentina y Panamá

Se trata de Ariel Ardit, un músico de Córdoba de 48 años de edad. En declaraciones brindadas para AM 750, sostuvo que se requiere una preparación emocional particular. "Me tocó en dos oportunidades cantar el himno para la Selección, pero mañana es en un marco diferente con los jugadores campeones del mundo", dijo.

La fiesta de los campeones del mundo comenzará desde las 16 con toda la animación comandada por Sergio Goycochea, ex jugador de la Albiceleste en un evento que contará con la presencia de varios artistas locales, quienes acompañarán los festejos por la conquista de la tan anhelada tercera estrella.

El primero que entrará en escena será el DJ Fer Palacios y posteriormente lo acompañará la agrupación Los Totora. Junto a ellos se presentarán La T y la M, la agrupación de Florencio Varela que han generado grandes sensaciones en los bares y boliches del país. Sobre las 20 será el turno de Ardit, luego de que el conjunto nacional salte a la cancha y salude a los seguidores que estarán presentes en las tribunas del estadio.

"Mi música está alejada de la masividad, estamos acostumbrados a reductos más chicos y no estamos acostumbrados a que la gente cante encima de los tangos", remarcó el cantante que tendrá a su cargo entonar las estrofas del himno nacional.

El cordobés fue honesto y también se refirió a las sensaciones que se generan en el momento de interpretar la canción patria. "Es como una convulsión energética cuando la gente canta encima de uno, te retumba el pecho, yo soy un hincha más de la Selección con micrófono, termina cantando la emoción", aseguró Ardit.

Por último, el cantante reconoció que hay una estrofa que lo emociona bastante. "Oh juremos con gloria morir" en conjunto con los aplausos que el público realiza al final. "La gente lo aplaude como si fuese un gol, es realmente una bomba anímica, muy difícil de explicarlo con palabras", se sinceró Ariel Ardit.