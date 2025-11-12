Abel Pintos se expresó sobre su proceso de creación de canciones y detalló cómo influye su momento emocional.

El famoso artista Abel Pintos celebra un aniversario redondo con su tour “Abel 30 años”, que lo llevará a recorrer varias provincias y el 6 de diciembre brindará un espectáculo único en la porteña Ciudad Universitaria. El exitoso compositor y autor de hits como “La Llave” y “Sueño dorado” reveló el origen del proceso creativo y destacó el rol que cumple su hermano Ariel con la música.

A lo largo de su carrera, el artista de Bahía Blanca sumó logros impactantes: 15 discos, 18 premios Gardel, incluyendo 3 de Oro (logro que sólo comparte con Charly García), 31 teatros Ópera, dos Vélez, dos River y un Estadio Único de La Plata. Además, brilló en 34 Luna Park junto a Luciano Pereyra, un récord absoluto para la música nacional.

“Yo baso mi carrera en mi admiración por Mercedes Sosa, que hizo una carrera como intérprete, y yo pensaba que iba a hacer lo mismo. Nunca pensé en escribir canciones. No me interesé en aprender cómo se hacía. Pero un día me vino como una información y empecé a escribir una letra mientras iba cantando la música y a los pocos minutos tenía mi primera canción que fue ‘Sueño dorado’”, explicó el cantante en una entrevista a Noticias.

En ese sentido, Abel Pintos agregó: “Y cuando tomé conciencia de lo que había pasado, se ve que cayó una ficha, algo se abrió en mí y en un mes escribí una cantidad de canciones. Estaba justo preparando un álbum que iba a ser de repertorio de otros autores, pero terminó siendo un disco mío. Desde que escribí mi primera canción hasta el primer álbum completo mío pasaron dos meses. Y a los cuatro meses estaba cantándolas en un escenario”.

El método de Abel Pintos para componer

Luego, Pintos señaló: “Cuando escribo solo, normalmente es letra y música prácticamente al mismo tiempo. De inmediato lo que suele suceder es que la canción pasa a mi hermano Ariel, que tiene un gran talento para limarle los bordes a la música. Y desde el 2014 empecé a experimentar el componer con otros autores. Se llaman camps compositivos. Pero lo más usual es que sea con Ariel”.

Abel Pintos celebra sus treinta años de carrera con una gira nacional, disco y libro.

Ante la consulta de la “inspiración” para comenzar a armar un tema, el destacado intérprete apuntó: “En general, se parece a un brote emocional. No es que cuando tengo un rato libre en mi casa me pongo a escribir una canción. Me pasa que estoy haciendo algo cotidiano y de repente empiezo a tener una seguidilla de sensaciones mentales y emocionales y se terminan convirtiendo en algo físico”. “Como si supiera que voy a empezar a llorar o a reírme a carcajadas. Y cuando advierto eso, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me aparto. Y empiezo a cantar. Y ahí sale letra y música”, reveló.

“Me gusta saber de dónde viene todo. Y también en épocas de mucha alegría escribo sobre pasajes dolorosos. Porque desde la paz que provoca puedo abordar cuestiones que dejé para cuando estuviera más fuerte”, consideró Pintos y completó: “Creo que desde el dolor uno puede explicar más cantidad de cosas. Tendemos a sujetar la felicidad a lo inexplicable, al milagro, a Dios, a la suerte; y los dolores a nosotros, son culpa nuestra o de otros”.