Murió María Rosa Fugazot: cuál fue el último personaje de la actriz argentina

María Rosa Fugazot falleció a los 83 años.

El mundo artístico nacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la emblemática actriz argentina María Rosa Fugazot a los 83 años, ocurrido durante la noche de este domingo. En medio de las profundas muestras de dolor por parte de colegas y seguidores, el foco de la escena cultural se posa sobre el legado de una intérprete todoterreno y, fundamentalmente, sobre el que se transformó en el último gran trabajo actoral de su extensa carrera: su participación en la aclamada serie Nada.

Lanzada a finales de 2023 a través de la plataforma Disney+, la producción creada por la celebrada dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat significó la última aparición de Fugazot en la pantalla chica como parte de un elenco de proyección internacional. En esta miniserie de comedia dramática, la actriz compartió cartel junto a figuras de la talla de Luis Brandoni, Majo Cabrera, Silvia Kutika y la participación estelar del astro de Hollywood, Robert De Niro.

La trama de la ficción gira en torno a Manuel (interpretado por Brandoni), un sofisticado crítico gastronómico que debe aprender a valerse por sí mismo tras la muerte de su empleada doméstica, quien lo asistió y organizó su rutina diaria durante más de cuatro décadas. En ese universo costumbrista e irónico, Fugazot aportó su histórica solvencia interpretativa para enriquecer una de las narrativas más vistas y elogiadas del streaming local de los últimos años.

Con su fallecimiento, se despide no solo a una pieza fundamental del teatro, el cine y la televisión, sino también a una testigo directa de momentos clave de la historia argentina, como el trágico bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955. Su última labor en Nada queda como el broche de oro de una trayectoria ininterrumpida, caracterizada por el carisma, el profesionalismo y el respeto de sus pares de la industria.

María Rosa Fugazot.

Qué se sabe del fallecimiento de María Rosa Fugazot

El deceso de la artista se constató en las últimas horas del domingo 7 de junio tras un llamado de emergencia al 911 por una descompensación sufrida en un departamento de la calle Güemes al 4700, en el barrio porteño de Palermo. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad junto a profesionales de la salud, quienes fueron recibidos por dos mujeres que acompañaban a la actriz en el inmueble, confirmándose allí su partida física.