Meneses la banda argentina que le puso música al sueño mundialista de Messi y sigue a la Selección en motorhome.

A medida que crece la expectativa por el Mundial 2026, una banda argentina decidió vivir la pasión futbolera recorriendo Estados Unidos en motorhome para acompañar a la Selección Argentina y compartir con los hinchas una canción especialmente dedicada a Lionel Messi y al espíritu que despierta cada Copa del Mundo.

Se trata de Meneses, el proyecto liderado por Santiago Meneses, que acaba de lanzar "Brilla Campeón", un tema inspirado en el amor por la camiseta argentina, la ilusión colectiva y la figura de Messi como símbolo de perseverancia y sueños cumplidos.

La canción llegó acompañada por un videoclip oficial que incluye imágenes de la infancia del capitán argentino, un recurso que potencia el costado emocional de una obra que busca conectar con varias generaciones de fanáticos. Más que una canción sobre fútbol, "Brilla Campeón" se presenta como un homenaje a todo aquello que rodea a un Mundial, los abrazos espontáneos, las calles paralizadas durante los partidos, la esperanza compartida y la sensación de pertenecer a algo más grande.

"Brilla Campeón" se apoya en una base de rock argentino clásico, con guitarras potentes, una producción moderna y una narrativa cargada de épica y emoción. El resultado es una pieza que dialoga tanto con la tradición del rock nacional como con la sensibilidad popular que despierta la Selección cada vez que sale a la cancha.

Meneses gira por Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina

Mientras el tema comienza a ganar circulación entre los fanáticos, la banda atraviesa una experiencia única, seguir el recorrido de la Scaloneta por territorio estadounidense a bordo de un motorhome, acompañando las distintas actividades vinculadas al Mundial y compartiendo el clima que se vive entre los argentinos que viajaron para alentar al equipo.

"La idea de hacerle a Messi una canción nació con Daniel Leonetti, que es con quien tenemos este proyecto y un día dijimos ¿por qué no le hacemos un buen tema a Messi que hable de su vida, de de las cosas que que vivió, lo que tuvo que superar y demás", contó Santiago Meneses en diálogo con El Destape. "Yo en particular soy muy futbolero, este es mi cuarto mundial viajando y soy muy fanático de Lionel. Nuestro principal objetivo con la canción es que le llegue a él", agregó el cantante sobre la inspiración detrás de la canción.

Meneses acaba de lanzar "Brilla Campeón", un tema inspirado en el amor por la camiseta argentina.

"Lo que nos sorprendió mucho es la repercusión que tuvo el tema con el público, el video ya cuenta con 373.000 vistas en YouTube, nos comentan por todos lados, están haciendo TikToks, es muy lindo. Ahora nos encontramos recorriendo las distintas ciudades en motorhome con el gran objetivo de llegar a Messi y darnos a conocer en el Fan Fest", comenta con ilusión y manifiesta: "Ojalá que nos pueda recibir alguien de de la AFA. Tenemos gente que lo está circulando también en en las redes de personas allegadas así que a eso apuntamos. Se vienen días clave".

Detrás de este proyecto se encuentra una historia musical de largo recorrido. Santiago Meneses lleva más de quince años vinculado a la música y encontró en Meneses un espacio para desarrollar canciones atravesadas por la identidad argentina, las emociones cotidianas y las experiencias colectivas. Lo acompaña Daniel Leonetti, reconocido bajista y productor que formó parte de proyectos junto a Walter Giardino Temple, Los Guarros, Fabiana Cantilo y García López Band.

Con "Brilla Campeón", Meneses encontró la manera de unir dos de las pasiones más profundas de los argentinos: el rock y el fútbol. Y mientras la Selección busca volver a hacer historia, la banda eligió acompañar ese sueño desde la ruta, recorriendo miles de kilómetros para transformar la emoción mundialista en música.