Mel Brooks, creador de El agente 86 y El joven Frankenstein, cumple 100 años y estrena película

Mel Brooks, creador de El agente 86, cumple 100 años y estrena película.

Este domingo 28 de junio la leyenda Mel Brooks cumplirá 100 años y lejos de retirarse del mundo del espectáculo, ya se confirmó que participará en una esperada película que llegará a los cines en 2027. Los detalles del regreso de una clásica parodia a una de las grandes sagas de ciencia ficción que volverá a la gran pantalla.

La esperada secuela de la icónica sátira La loca historia de las galaxias (Spaceballs) llegará a los cines en 2027, de la mano de Amazon MGM Studios. Y con ella, el regreso de una de sus principales estrellas: Mel Brooks, retomando su rol de Yogurt, su hilarante parodia del Maestro Jedi Yoda.

"Les dije que estaríamos de vuelta", anunció Brooks, que cumplirá 100 años a finales de este junio, oficialmente su regreso en esta secuela, aún sin título, de La loca historia de las galaxias en X. ΕΙ actor, que también dirigió y coescribió en 1987 la cinta original, retomará su papel de Yogurt en esta nueva entrega, que dirigirá Josh Greenbaum. La película es una parodia cómica de la saga de George Lucas, Star Wars.

Además del propio Mel Brooks como el maestro Yogurt, la cinta también contará con el regreso de Bill Pullman en el papel de Lone Starr; Rick Moranis como el malvado Lord Casco Oscuro; y Daphne Zuniga como la princesa Vespa. "Aunque la historia y el reparto completo siguen siendo un misterio, algunos que ni siquiera han leído el guion la describen como: 'Una secuela parte dos que no es ni precuela ni reinicio, pero con elementos de reinicio y expansión de franquicia", detalla un comunicado de Amazon MGM recogido por The Hollywood Reporter.

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Dirigida por Greenbaum a partir de un guion de Benji Samit, Dan Hernández y Josh Gad, de quien se rumorea también tendrá un papel, Amazon MGM no puso aún a la secuela de La loca historia de las galaxias fecha concreta de estreno. Brian Grazer y Jeb Brody son los productores de la cinta, mientras que Kevin Slater, Adam Merims, junto a Brooks, Gad, Samit y Hernández, ejercerán como productores ejecutivos.

Una parodia que los fans de Mel Brooks y Star Wars aman

Estrenada en 1987, una década después de La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza, la sátira dirigida por el legendario Mel Brooks tuvo una acogida discreta en su estreno. Pero, como suele suceder en multitud de ocasiones, con el paso del tiempo, La loca historia de las galaxias fue ganando popularidad hasta considerarse casi un título de culto. En 2008, Brooks recuperó a los personajes para Spaceballs: La serie animada, que incluía además parodias de otras célebres sagas como El señor de los anillos o Harry Potter.