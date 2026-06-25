El cambio ya está vigente y afecta a los servicios que circulan entre Alejandro Korn, Brandsen y otros puntos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las líneas 51 y 388 modificaron de manera temporal su recorrido en la localidad bonaerense de Domselaar debido a obras de pavimentación y bacheo.

El cambio ya está vigente y afecta a los servicios que circulan entre Alejandro Korn, Brandsen y otros puntos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Cómo es el nuevo recorrido de las líneas 51 y 388?

La empresa San Vicente informó que la modificación comenzó a regir el miércoles 24 de junio como consecuencia del corte de las calles Juan B. Justo y 9 de Julio, donde se desarrollan trabajos de infraestructura.

Los colectivos que ingresan a Domselaar desde Alejandro Korn ahora circulan por la calle San Martín, continúan por Teniente Origone y regresan a la Ruta Provincial 210 a través de Peralta (ex Artigas).

En sentido contrario, las unidades que llegan desde Brandsen ingresan por Peralta, siguen por Teniente Origone y salen de la localidad por San Martín hasta retomar el recorrido habitual. El esquema permanecerá vigente mientras duren las obras.

Las alteraciones responden a un plan de mejoras que incluye tareas de bacheo, repavimentación, pavimentación e instalación de luminarias en distintos accesos de Domselaar. Para ejecutar esos trabajos fue necesario interrumpir la circulación en dos de las calles más transitadas de la localidad.

No es la primera modificación que registran estas líneas durante 2026. En las últimas semanas ya se habían dispuesto desvíos temporales por el avance de otras obras viales en las inmediaciones de la estación ferroviaria y en diferentes calles del casco urbano.