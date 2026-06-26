Habib Diarra, de Senegal, marca el primer gol de su equipo contra Irak

Senegal mantuvo vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria del Mundial el ‌viernes, con una contundente ‌victoria 5-0 sobre Irak , que terminó el encuentro con 10 hombres y quedó eliminado del torneo.

La permanencia estaba en juego, ya que ambos equipos llegaban al partido con la necesidad de ganar, preferiblemente por un amplio margen, para seguir en la lucha por una de las plazas ​restantes como mejores ⁠terceros en la ronda de los 32 mejores.

Senegal ‌se adelantó en el minuto cuatro después de ⁠que Lamine Camara lanzara un ⁠córner al área y el cabezazo picado de Abdoulaye Seck rozara la bota de su compañero Habib Diarra, lo que ⁠hizo que el balón se elevara y superara ​al portero iraquí Ahmed Basil.

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Los problemas ‌continuaron para Irak cuando el defensor ‌Rebin Sulaka derribó a Sadio Mané, que se ⁠dirigía hacia la portería, en el borde del área. Tras una revisión del VAR para valorar una posible tarjeta roja, el árbitro inglés Anthony Taylor expulsó a ​Sulaka.

A pesar ‌de jugar con uno menos, Irak se mostró valiente en ataque durante la primera parte y Senegal no supo aprovechar su ventaja, ya que los disparos desde lejos de Ismail Jakobs y Mané ⁠se fueron desviados.

Sin embargo, en la segunda parte llovieron los goles, ya que Senegal salió con más urgencia y convicción.

Ismaila Sarr anotó desde cerca del arco su cuarto tanto en los Mundiales, convirtiéndose en el máximo goleador de su país en el torneo, y el suplente Pape Gueye lanzó dos ‌misiles desde lejos que hicieron enloquecer a la legión de aficionados senegaleses.

Iliman Ndiaye añadió otro gol desde lejos para coronar la actuación de cinco estrellas del equipo africano, y sus seguidores, ataviados de verde, comenzaron a corear "¡Senegal! ¡Senegal!" a medida ‌que el reloj avanzaba hacia el término del partido.

Senegal finalizó tercero en el Grupo I con tres puntos, por detrás ‌de Francia y ⁠Noruega. Irak quedó cuarto sin sumar.

La selección africana deberá esperar hasta que finalice la fase ​de grupos el sábado para saber si es uno de los ocho mejores terceros que pasarán de ronda.

Con información de Reuters