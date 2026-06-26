Cannavaro protege a Uzbekistán de la presión antes del decisivo partido contra el Congo

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal contra Uzbekistán

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ha intentado proteger a sus jugadores de la presión que supone ‌competir en un Mundial mientras ‌se preparan para su último partido del Grupo K contra la República Democrática del Congo, pero les ha advertido de que deben estar preparados para sufrir.

El equipo de Cannavaro ha perdido contra Colombia y Portugal, encajando ocho goles, y es posible que ni siquiera una victoria contra los congoleños sea suficiente ​para conseguir uno ⁠de los ocho mejores terceros lugares en los dieciseisavos.

La República ‌Democrática del Congo ha sumado un punto, contra ⁠Portugal, lo que le da más ⁠posibilidades de pasar de ronda si gana, pero el partido del sábado lleva bastante tiempo en la mente de Cannavaro.

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"Tienen jugadores experimentados, ⁠son muy físicos, pero sin duda están más a ​nuestro alcance. Desde el momento en que ‌se sorteó el grupo, siempre dije ‌que contra Colombia y Portugal íbamos a sufrir mucho, ⁠debido a su calidad técnica y física", dijo Cannavaro a los periodistas el viernes.

"Mañana, contra el Congo, espero un partido diferente, también porque nos hemos quitado un poco de peso ​de encima ‌tras enfrentarnos a esos dos grandes equipos", agregó.

Cannavaro conoce bien el estrés de los grandes torneos, ya que capitaneó a Italia hasta el triunfo en el Mundial de 2006, y ha aprovechado esa experiencia con su ⁠equipo.

"Desde el primer día, intenté quitarles la presión a mis jugadores. Tuve la suerte de jugar a un cierto nivel y, cuando se dio a conocer el sorteo, sabía exactamente a qué dificultades nos íbamos a enfrentar", señaló.

"La presión en un Mundial es increíble, mañana habrá sin duda momentos en los que tendremos que sufrir ‌y, si no estamos preparados para ello nos encontraremos con dificultades", añadió.

Tras la humillante derrota por 5-0 ante Portugal el martes, el reto de Cannavaro ha sido volver a poner a punto al equipo de cara a lo que podría ser el último partido ‌de este debutante en el Mundial.

"Durante estos últimos días he intentado que mis jugadores se despejen la mente, les dije que no ‌todos los días ⁠te marcan Bruno Fernandes y (Cristiano) Ronaldo. Ya pasó, ahora tenemos que centrarnos en nuestro partido, porque desde ​el momento en que se sorteó el grupo, todos sabíamos que el partido contra el Congo podría ser decisivo para nosotros", apuntó.

Con información de Reuters