Arabia Saudita enfrenta su partido ante Cabo Verde en el Mundial como un equipo en construcción

Conferencia de prensa de Arabia Saudita para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador Georgios Donis cumplirá un mes al frente de la selección de Arabia ‌Saudita cuando se enfrente ‌a Cabo Verde en su partido del Grupo H del Mundial el viernes en Houston, y ha admitido que el equipo aún está en fase de formación.

Donis fue contratado a última hora para sustituir a Hervé Renard antes del torneo y ha tenido cinco ​partidos para trabajar ⁠con el equipo, entre ellos un empate 1-1 ‌ante Uruguay en su debut en el Mundial ⁠y una derrota 4-0 ante ⁠España.

El equipo afronta el encuentro frente a Cabo Verde sabiendo que una victoria debería bastar para clasificarse, ya ⁠sea como segundo del grupo o como uno ​de los mejores terceros.

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"Este último mes ‌ha sido el más difícil ‌de mi carrera como entrenador, ya que he intentado ⁠poner en práctica los planes rápidamente. Nunca había tenido tantas reuniones", dijo Donis a periodistas el jueves.

"Mañana se cumple un mes (desde que empecé a trabajar ​con los ‌jugadores). Durante este tiempo, los jugadores han recibido mucha información y han trabajado duro en los entrenamientos. Tenemos un buen equipo".

"Pero no se puede ir al entrenamiento, pulsar un botón y ⁠conseguir que el equipo juegue como el entrenador quiere. Se necesita tiempo".

Cabo Verde, debutante en el torneo, ha sumado dos empates en sus dos primeros partidos y se ha convertido en una de las sorpresas más positivas del Mundial gracias a su estilo de juego entretenido y a ‌su actitud de no rendirse nunca.

"Cabo Verde es una de las sorpresas del torneo; son fuertes y atléticos", dijo Donis. "Lo que más me ha impresionado, tanto con España como ante Uruguay, ha sido su defensa en bloque ‌bajo".

"Se mostraron sólidos en los duelos y son un equipo peligroso (en ataque) cuando se les da espacio. Mañana intentaremos tomar ‌el control; ⁠queremos poder asumir riesgos, pero con cautela, porque conocemos al rival al que nos ​enfrentamos".

La única vez que Arabia Saudita llegó a las eliminatorias del Mundial fue en 1994, también en Estados Unidos.

Con información de Reuters