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Arabia Saudita enfrenta su partido ante Cabo Verde en el Mundial como un equipo en construcción

25 de junio, 2026 | 19.17

El entrenador Georgios Donis cumplirá un mes al frente de la selección de Arabia ‌Saudita cuando se enfrente ‌a Cabo Verde en su partido del Grupo H del Mundial el viernes en Houston, y ha admitido que el equipo aún está en fase de formación.

Donis fue contratado a última hora para sustituir a Hervé Renard antes del torneo y ha tenido cinco ​partidos para trabajar ⁠con el equipo, entre ellos un empate 1-1 ‌ante Uruguay en su debut en el Mundial ⁠y una derrota 4-0 ante ⁠España.

El equipo afronta el encuentro frente a Cabo Verde sabiendo que una victoria debería bastar para clasificarse, ya ⁠sea como segundo del grupo o como uno ​de los mejores terceros.

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"Este último mes ‌ha sido el más difícil ‌de mi carrera como entrenador, ya que he intentado ⁠poner en práctica los planes rápidamente. Nunca había tenido tantas reuniones", dijo Donis a periodistas el jueves.

"Mañana se cumple un mes (desde que empecé a trabajar ​con los ‌jugadores). Durante este tiempo, los jugadores han recibido mucha información y han trabajado duro en los entrenamientos. Tenemos un buen equipo".

"Pero no se puede ir al entrenamiento, pulsar un botón y ⁠conseguir que el equipo juegue como el entrenador quiere. Se necesita tiempo".

Cabo Verde, debutante en el torneo, ha sumado dos empates en sus dos primeros partidos y se ha convertido en una de las sorpresas más positivas del Mundial gracias a su estilo de juego entretenido y a ‌su actitud de no rendirse nunca.

"Cabo Verde es una de las sorpresas del torneo; son fuertes y atléticos", dijo Donis. "Lo que más me ha impresionado, tanto con España como ante Uruguay, ha sido su defensa en bloque ‌bajo".

"Se mostraron sólidos en los duelos y son un equipo peligroso (en ataque) cuando se les da espacio. Mañana intentaremos tomar ‌el control; ⁠queremos poder asumir riesgos, pero con cautela, porque conocemos al rival al que nos ​enfrentamos".

La única vez que Arabia Saudita llegó a las eliminatorias del Mundial fue en 1994, también en Estados Unidos.

Con información de Reuters

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