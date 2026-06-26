A Rayan le espera el reto de Japón, mientras Brasil busca otra victoria en el Mundial

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, y Rayan durante el entrenamiento

Con sus 19 años, el extremo brasileño Rayan ya hizo historia en el Mundial, pero el viernes descubrió que ‌el fútbol de los grandes ‌torneos también conlleva trabajo, sobre todo cuando el próximo rival es Japón.

Los pentacampeones se medirán a la selección asiática en dieciseisavos de final en Houston el lunes, en otro encuentro en busca de su sexto título mundial tras quedar primeros del Grupo C con una victoria 3-0 sobre Escocia en el cierre de la fase de ​grupos.

Ambos equipos se han ⁠enfrentado una vez anteriormente en un Mundial, en 2006, cuando ‌Brasil venció 4-1 a una selección japonesa dirigida por ⁠el gran Zico.

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Japón lanzó una advertencia ⁠contundente al vencer a Brasil 3-2 en un partido amistoso en octubre, después de que los sudamericanos se hubieran adelantado por 2-0.

"Sabemos que Japón ⁠es un equipo muy fuerte y estamos trabajando duro para ​dar lo mejor de nosotros mismos y ‌vencerles", dijo Rayan en una rueda ‌de prensa celebrada el viernes en Nueva Jersey.

A continuación, un periodista ⁠de la televisión pública japonesa le preguntó quién creía que era el mejor jugador de Japón. Rayan fue sincero en su respuesta.

"No sé quién es su mejor jugador", dijo con una sonrisa avergonzada. "Tendría ​que ver ‌el video para poder decírtelo".

Es posible que ahora preste especial atención a ese video, y tendrá tiempo de sobra para ello antes del lunes.

Rayan, que juega en el Bournemouth, se ganó su puesto en el 11 inicial después de ⁠que el delantero del Barcelona Raphinha sufriera una lesión muscular en la primera parte del partido ante Haití.

El joven entró en el campo, causó una buena impresión y luego fue titular frente a Escocia, donde su presión ayudó a propiciar el primer gol de Brasil.

Le robó el balón a un defensa escocés antes de asistir a Vinícius Jr. a los ‌siete minutos, convirtiéndose en el jugador más joven de la selección brasileña en dar una asistencia en un partido del Mundial desde Pelé en 1958.

Rayan se convirtió también en el sexto adolescente en ser titular en un partido del Mundial con Brasil, y el primero desde Marco ‌Antonio en 1970.

"(El entrenador Carlo) Ancelotti nos habla mucho de nuestras obligaciones defensivas. Dice que el marcaje empieza por los delanteros", dijo Rayan. "Incluso cuando estamos ‌cansados, es nuestra ⁠responsabilidad presionar".

"Creo que he mejorado mucho en defensa. Primero hay que defender y luego jugar. Sabemos que cualquier ​error ahora podría ser decisivo (...) Japón es un equipo muy fuerte. Eso nos hace prepararnos aún más a fondo para un partido difícil y darlo todo".

Con información de Reuters