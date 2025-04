Qué dice la Justicia en Argentina sobre las personas que descargaron Magis TV.

La popularidad de Magis TV, una aplicación que ofrece películas, series y canales gratis de televisión, no solo ha captado la atención de millones de usuarios, sino también la mirada atenta de la Justicia argentina. Tanto la app como sus creadores enfrentan serios problemas legales, principalmente relacionados con la violación de derechos de autor y la difusión de enlaces potencialmente maliciosos.

A raíz de estas irregularidades, se ordenaron bloqueos y otras medidas judiciales. Sin embargo, el caso generó una pregunta que inquieta a muchos: ¿qué sucede con las personas que descargaron la aplicación o navegaron por su sitio web? ¿Pueden enfrentar consecuencias legales?

Qué pasa con quienes descargaron Magis TV

Desde septiembre de 2024, el Juzgado N°4 de San Isidro, bajo la dirección del juez Esteban Rossignoli, ordenó el bloqueo de todos los dominios asociados a Magis TV, considerando que su funcionamiento infringía los derechos de propiedad intelectual. Aunque la resolución apuntaba principalmente contra los responsables de la plataforma, su alcance dejó en el aire la situación de los usuarios comunes que descargaron la app o accedieron a sus contenidos.

Los creadores de Magis TV son dos hermanos que enfrentan graves problemas legales.

Por el momento, quienes hayan descargado Magis TV no enfrentan acciones legales directas. Sin embargo, las autoridades no descartan avanzar en investigaciones futuras. Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, advirtió que el uso de aplicaciones ilegales podría constituir una violación a la propiedad intelectual y ser considerado un delito informático. Es decir, aunque hoy no haya procesos abiertos contra usuarios individuales, aquellos que utilicen o compartan el servicio podrían estar en riesgo si la Justicia decide endurecer su postura.

El riesgo no se limita al terreno legal. Expertos en ciberseguridad advierten que instalar Magis TV en celulares, televisores inteligentes u otros dispositivos también expone a los usuarios a amenazas informáticas. Virus, malware y el robo de información personal son algunos de los peligros asociados con esta app, que carece de medidas de protección adecuadas.

Mientras tanto, la preocupación crece en el sector del entretenimiento. Plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, entre otras, siguen presionando a las autoridades para frenar el avance de la piratería y proteger sus catálogos, impulsando operativos contra sitios y aplicaciones ilegales.

En concreto, aunque descargar Magis TV hoy no supone automáticamente enfrentar una causa judicial, el panorama podría cambiar. Los usuarios que aún tengan instalada la aplicación deben ser conscientes de los riesgos legales y de seguridad que implica su uso. La recomendación de los especialistas es clara: desinstalarla lo antes posible y optar por servicios oficiales para acceder a contenidos audiovisuales.