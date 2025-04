Malware y Software Malicioso: la descarga de archivos APK desde fuentes no oficiales aumenta considerablemente el riesgo de instalar software malicioso (malware) en tu dispositivo. Estos archivos podrían estar alterados e incluir virus, troyanos, spyware o ransomware, que pueden robar tus datos personales (contraseñas, información bancaria, mensajes), dañar tu dispositivo o incluso tomar control de él de forma remota.

Vulnerabilidades de Seguridad: las aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales a menudo no pasan por los mismos rigurosos controles de seguridad. Esto significa que podrían contener vulnerabilidades que los ciberdelincuentes podrían explotar para acceder a tu dispositivo y a la información que contiene.

Robo de Datos Personales: al no contar con las garantías de seguridad de las tiendas oficiales, una aplicación como Magis TV instalada desde fuentes no confiables podría recopilar datos personales sin tu consentimiento explícito o de manera insegura. Esta información podría incluir tu dirección IP, ubicación, datos de uso, e incluso información sensible si la aplicación solicita permisos invasivos.