Demolición del Luna Park: cuándo fue el último show en el histórico lugar

Cuándo fue el último show en el Luna Park en medio de su confirmada demolición.

El Luna Park es un espacio histórico de la Argentina que albergó tanto eventos deportivos como culturales. En las últimas horas, se confirmó su demolición por decisión de la empresa privada DF Entertainment, que tiene la concesión del lugar por los próximos 40 años, en sintonía con el Arzobispado de Buenos Aires. Cuándo fue el último recital que se llevó adelante en el espacio y qué artistas fueron los protagonistas de esa jornada.

El jueves 20 de febrero trascendió una noticia que causó polémica en el ambiente de la cultura y el deporte: van a demoler el Luna Park. La empresa DF Entertainment, perteneciente al empresario Diego Finkelstein, recibió la aprobación de Comisión Nacional de Monumentos para demoler el edificio, proyecto impulsado por la productora y el Arzobispado de Buenos Aires, que también tiene un porcentaje de la concesión del espacio.

El Luna Park fue sede de numerosos eventos culturales y deportivos.

Esta situación despertó un sinfín de reacciones porque el lugar fue declarado "Monumento Histórico Nacional" en 2007 y su demolición está terminantemente prohibida por este detalle. Más allá de eso, el plan comenzará a estar operativo en los próximos días y la idea es aumentar la capacidad del Luna Park de 8.400 a 13.000 espectadores. Además, según se supo, el empresario pagó 1 millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión y tiene que abonar un canon anual del mismo monto.

Cabe recordar que la decisión fue impulsada por Mónica Capano, presidenta de la Comisión, y Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La aprobación del proyecto no solo dividió aguas por la historia que tiene el Luna Park, sino porque se resolvió en apenas dos meses y este tipo de trámites suelen demorar años.

Cuándo fue el último show en el Luna Park

El último evento realizado en el Luna Park fue el pasado domingo 29 de diciembre de 2024, cuando Abel Pintos y Luciano Pereyra cerraron su seguidilla de recitales comenzados a fines de noviembre. De cara al transcurso del 2025, el lugar no tendrá ningún show en agenda.

El folklore quedó conmovido por lo que hizo Soledad Pastorutti con Milo J: "Ha llegado"

Soledad Pastorutti es de las artistas más influyentes del folklore en Argentina y su nombre resonó en este ambiente en las últimas horas por una situación que no tiene que ver con sus compromisos con la música. Después de que el gobierno de Javier Milei le haya cancelado el show al joven artista Milo J, se supo qué fue lo que hizo la experimentada cantante de 44 años.

Distintos sectores de la cultura argentina se vieron atravesados por una situación desoladora como fue la suspensión del evento gratuito de Milo J en la ex ESMA por parte del gobierno de Javier Milei. El argumento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue que no estaba habilitado para llevarse adelante. Sin embargo, tanto el artista de 18 años como su entorno indicaron que habían presentado todo, dejando entrever que hubo otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo legal que se terminaron de justificar cuando rodearon el lugar de camiones hidrantes, generando cierto temor en jóvenes y familias que se encontraban haciendo la fila.

Como consecuencia de este episodio, Aldana Ríos, madre y mánager de Milo J, brindó declaraciones a distintos medios, entre ellos al programa de Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos. "La solidaridad ha llegado inmediatamente al teléfono de Cami y al mío", expresó.

En ese momento, mencionó algunos nombres de artistas con trayectoria en el mundo de la música nacional. "Obviamente todos sus pares de su género, pero también de otros géneros: Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune, que es muy allegada a Cami", reveló la madre de Milo J sobre el apoyo que mostró la cantante de folklore argentina hacia el joven artista.