El último adiós a Luis Brandoni: a dónde es su velorio y hasta cuando se podrá despedirlo

Luis Brandoni falleció en la madrugada de este lunes 20 de abril, a sus 86 años, luego de estar internado durante días por un accidente doméstico que había sufrido el 11 de abril. En medio del dolor, el actor es despedido hoy en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura porteña.

Falleció Luis Brandoni: los detalles de su despedida en la ciudad de Buenos Aires

El histórico edificio porteño abrió sus puertas a las 12 del mediodía del lunes para que seres queridos, colegas del ambiente artístico y el público se despidan de él y le rindan homenaje a uno de los actores más emblemáticos del teatro y cine nacional. El velatorio en la Legislatura porteña (entrada por Avenida Presidente Julio A. Roca 575), durará hasta las 00 hs y se espera que el martes sea trasladado al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

La organización del funeral estuvo a cargo del productor de teatro Carlos Rottemberg, amigo de Brandoni. En declaraciones a Puro Show, Rottemberg explicó que la gestión la hizo en consenso con las hijas de Micaela, Florencia, y su última pareja, Saula Benavente.

Respecto a la duración, un poco más extendida de la habitual, el productor teatral explicó: "Beto era chapado a la antigua y cada vez que le tocaba despedir a un amigo, se quejaba del poco tiempo que le daban. Decía que tenían que ser más largos, por eso las hijas dijeron que iban a estar mínimo 12 horas porque sino el padre las hubiera retado".

Según explicó Rottemberg, la despedida continuará durante la mañana del martes, cuando el féretro sea trasladado hacia el cementerio de la Chacarita, se espera que a las 11:00 de la mañana se realice allí un responso religioso en la capilla del cementerio y que sea igual de multitudinaria.

La noticia del fallecimiento del actor se conoció en la madrugada de este lunes a través de Multiteatro en X, con un mensaje cargado de emoción: "Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".

La ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Brandoni

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decretó dos días de duelo en memoria del actor y ex diputado porteño, para homenajearlo y recordarlo en la Ciudad. Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Brandoni se consolidó como una figura central y un referente indiscutido de la escena cultural argentina y contemporánea.

Protagonista de Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987) y Cien veces no debo (1990), entre muchas otras películas, el actor dejó una huella en miles de generaciones y se convirtió en un personaje clave del teatro argentino. Además, estuvo fuertemente ligado a la política y fue diputado nacional entre los años 1997 y 2001 y previamente había sido declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad.