Más de 50 editoriales independientes se juntan en la Fiesta del Libro: así será la cuarta edición de FLIPA.

La Fiesta del Libro (FLIPA) llega a Dársena para recibir a más de 50 editoriales independientes en un evento que promete ser un punto de encuentro para amantes de la literatura, la música y el arte. El sábado 11 de abril, desde las 16 horas, el club Dársena, ubicado en Cabrera 4354, será escenario de una experiencia única que combinará feria, festival y fiesta en un solo día.

El encuentro contará con la participación de la reconocida escritora Dolores Reyes, quien cerrará la jornada con una charla central, moderada por Matías Segreti. Además, se desarrollarán diversos paneles en varios escenarios, donde se abordarán temas literarios y culturales. Entre los participantes se encuentran figuras como Martín Kohan, quien dialogará con Sugus Leunda a las 18.00 hs, y Pedro Saborido que conversará con Ivana Szerman a las 16.30 hs.

Los asistentes podrán disfrutar de bloques de poesía, sorteos de libros, talleres de escritura a cargo de la escuela El Cuaderno Azul, dirigida por Juan Sklar. También acompañarán esta edición el ciclo Gente x Gente. Habrá música en vivo y dj sets.

Cuánto cuesta la entrada a la FLIPA

Bajo el lema #platagratis, la entrada tiene un costo de $10.000, pero los asistentes recibirán cheques de descuento por $12.000 para la compra de libros durante la feria, incentivando así la adquisición de obras literarias. Además, Casa Fusa ofrecerá un espacio de concientización y consejería en salud.

Este evento se presenta como una oportunidad para que lectores, autores y editores se reúnan en un espacio que celebra la palabra y la creatividad, ofreciendo una plataforma para el intercambio cultural y la promoción de la literatura independiente.