Mariana Bersten y su debut como escritora: dialogar con uno mismo puede ser una forma de hacer literatura

La artista visual lanzó su primera novela llamada Presa Puta y Puta Presa, una suerte de diario íntima en donde recorre los hechos que marcaron su vida.

En medio del auge por la "literatura del yo", en donde los escritores encuentran un espacio para contar sus experiencias de vida sin miedo a ser juzgados, Mariana Bersten hace su debut en la literatura con su libro Presa Puta y Puta Presa (Mansalva), una publicación que funciona como una película fragmentada de su visión del mundo y la forma en que fue construyéndolo. A lo largo de 31 microrrelatos, la autora se desnuda ante su lector, le muestra sus partes más vulnerables y se sincera sobre una historia de vida de la que no puede, ni quiere, escapar.

Hay cosas que no pueden pasar desapercibidas y, en su esencia de artista visual, Bersten cuenta su historia de niña, adolescente y adulta desde los detalles mínimos. Presenta escenarios cotidianos y los combina con sus vivencias propias y las anécdotas que marcaron su camino. Con un tono confesional, que incluso podría leerse como tímido o naif, la autora deja entrever sus heridas, sus traumas y el camino que trazó a partir de los dolores, los amores y las decepciones.

Los recuerdos de la autora están dispersos de forma azarosa a lo largo del libro, con saltos temporales que, pese a que parecen casuales, tienen un criterio: mostrar el crecimiento de Mariana como persona, de forma no lineal y sin miedo a exhibir sus errores. La autora atraviesa límites geográficos y trasporta a sus recuerdos en Buenos Aires de los 90', sus años en Nueva York a principios de los 2000 y un breve paso por Madrid, marcados por un recorrido artístico, las apps

de citas, el peronismo, Bush, las Torres Gemelas y Almodóvar. Enmarca su vida en las formas de amar y en la soledad siempre presente como un fantasma, pese a la cantidad de personas que la rodeen.

En su debut literario, Mariana se presenta como una voz fresca, sincera y humana, con errores y aciertos. Con sus breves relatos, la artista plástica y ahora escritora se anima a jugar con los límites entre la realidad y la ficción, rompe esquemas y se presenta como una autora dispuesta a insertarse de lleno en la escena literaria actual, sin ánimo de mostrar otra cosa que no sea quién verdaderamente es.

Sobre la autora

Nació en Buenos Aires en 1975. Estudió fotografía en el International Center of Photography de Nueva York y arte en el Empire State College de la misma ciudad; en la cual residió hasta 2007. Exhibió allí sus obras y también en Miami, París, Londres, México, Madrid y Buenos Aires. Fue premiada por ASMP (American Society of Media Photographers), APA (Advertising Photographers of América) y becada en 2008 por el LIPAC Buenos Aires; en 2009 obtuvo el Primer Premio en la Bienal de Bahía Blanca y en 2010 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes. Seleccionada además por el Premio Itaú de Artes Visuales 2019, actualmente vive en Buenos Aires, es madre de mellizas y directora del programa Artistas x Artistas y la galería de arte Fundación El Mirador.