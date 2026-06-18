Impacto por el libro que rescata las apasionantes historias de mujeres que marcaron a fuego el folklore

Detrás de esas canciones indispensables de la música popular argentina, aquellas que arrancan las tristezas del pecho, arman un fogón pleno de guitarras y guían el baile, laten identidades reales. Con una prosa llana, apasionada y poética, la comunicadora y realizadora audiovisual Silvia Majul presenta Musas (editado por Mil Campanas), un libro que compila las historias de medio centenar de artistas y protagonistas fundamentales de nuestra cultura, desde Alfonsina Storni hasta la pastora Eulogia Tapia, pasando por Nenette, la Cambicha y Mercedes Sosa.

“El río arrulla a Merceditas; la montaña acompaña con su inmensidad el latir tierra de la Caja de la Eulogia Tapia; mil guitarras cuyanas y un aroma a uvas frescas amontonan las hojas amarillas del otoño en el patio de Dorita; la nostalgia de Teresa escribe cartas que lleva el viento a la abuela Emilia; la fuerza inclaudicable de la Ramona, en el norte cordobés, se impone como una gigante frente a las topadoras”, sintetiza la cantante María de los Ángeles "Chiqui" Ledesma en uno de los prólogos del volumen.

Embriagada por la avidez de saber, Majul —nacida en Llao Llao pero residente en Unquillo, Córdoba— no escatimó recursos ni esfuerzos durante más de 30 años para trasladarse a dialogar directamente con las fuentes. Viajó a La Poma para conversar con doña Eulogia Tapia; a Jáchal para encontrarse con Blanca Carrizo; y rastreó a los familiares de Yolanda Pérez, la mujer que inspiró la inmortal Zamba para Lozano. Cada testimonio se convierte en un laberinto de emociones matizado con entrevistas, diálogos y datos nunca antes publicados.

Escrito con “rigurosidad y una mirada política clara respecto de nuestro ser mujer, Musas nos pone frente al espejo de estos tiempos”, señala la periodista cordobesa Aracely Maldonado. El libro hace justicia con figuras que inspiraron a grandes trovadores por su espíritu inquieto, desafiante, valiente y guerrero.

Las historias detrás de los himnos populares

El rescate federal de Majul trae al presente los nombres que habitan el patrimonio cultural intangible de la Argentina a través de relatos conmovedores:

Eulogia Tapia: La joven pastora y coplera de La Poma que le ganó un contrapunto de coplas al mismísimo poeta salteño Manuel J. Castilla. Tras perder el duelo poético, Castilla quedó tan maravillado que le dedicó los versos de La pomeña , canción que luego musicalizó el Cuchi Leguizamón.

Nenette (Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick): Pianista y compositora de obras maestras como Chacarera de las piedras y El arriero . Al ser la esposa de Atahualpa Yupanqui, debió esconderse bajo el seudónimo masculino de "Pablo del Cerro" para sortear los prejuicios de la época.

Barbarita Cruz: Una figura revolucionaria de Jujuy que desoyó los mandatos patriarcales de comienzos del siglo pasado convirtiéndose en la primera mujer de su provincia en usar pantalones. Fue ceramista, alfarera y coplera, y logró transformar el oficio de "ollera" —visto entonces de forma vergonzante como "cosa de indias pobres"— en una tarea digna y valorada.

La Cambicha (Casimira Pereyra): En las afueras de Goya, Corrientes, su rancho albergaba bailes inolvidables. Allí, Mario Millán Medina tomó los personajes de una noche y los recreó en un tema que anotó en la mismísima libreta de fiados de la anfitriona. Así nació el éxito que dio difusión masiva al rasguido doble.

Merceditas (Mercedes Strickler Kahlow): En 1939, en el Club Sarmiento de Humboldt (Santa Fe), esta mujer bella e independiente, que andaba en moto y lucía un vestido blanco, conoció al poeta entrerriano Ramón Sixto Ríos. Aunque bailaron toda la noche, en 1941 ella rechazó su propuesta de matrimonio. De ese dolor nació el chamamé más famoso de la historia.

"Musas", de Silvia Majul, incluye el origen de “Caminito” porque fue un tango inspirado en una musa que transitó un sendero riojano.

El libro también explora la genealogía de las propias cantautoras actuales del folklore. Como bien señala Página|12 Uno de los pasajes más sentidos rescata a la ancestra de Teresa Parodi, protagonista de la entrañable obra A la abuela Emilia: "Era la mayor de seis hermanos. Alta, de ojos castaños oscuros, salía por las tardes a dar clases que eran una fiesta (...). Amaba la vida, le gustaba ir a los carnavales, agasajar a las visitas... Cuidar sus plantas era una ceremonia. Hacía un culto de la amistad. Su casa era como ella sentía a la vida: un vergel. Nunca volví a calmar mis penas como cuando apoyaba mi cabeza en su falda".

Mitos derribados y el mapa de la memoria

Entre las páginas del volumen editado por Mil Campanas, también se devela el verdadero origen de clásicos del tango: el libro incluye la historia detrás de Caminito, inspirada originalmente en una musa que transitó un sendero del interior profundo de La Rioja, y no en el tradicional barrio porteño de La Boca.

Silvia Majul, quien este año también publicó Y esta zamba que canta y te nombra (dedicado a la obra de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo) y cuenta con una prolífica carrera como directora de cine (Un pueblo hecho canción, El Nombrador y El andariego), exhibe con orgullo el universo que respira cotidianamente, reflejado incluso en el tatuaje de su brazo en homenaje a Mercedes Sosa y Joan Báez.