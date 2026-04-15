Ian McKellen reveló quién es la estrella de cine 26 años menor que lo conquistó: "Me enamoré de él"

Ian McKellen reveló quién es el galán de cine 26 años menor que lo enamoró.

El consagrado actor Ian McKellen volvió a ser el centro de atención por una chispeante declaración amorosa en el marco de la promoción de The Christophers. El actor de X-Men y El Señor de los Anillos reveló haberse enamorado de Johnny Depp durante el rodaje de su última película y enumeró los atributos que lo sorprendieron de la estrella.

En una entrevista reciente, Ian McKellen habló de su experiencia compartiendo rodaje con Johnny Depp en Ebenezer: A Christmas Carol, nueva adaptación al cine de la clásica novela de Charles Dickens, y destacó su buena química con la estrella de Edward Scissorhands y la saga Piratas del Caribe. "Está en muy buena forma. Efervescente, divertido, irreverente, serio, todo al mismo tiempo”, sostuvo.

Pero fiel a su estilo pícaro, Ian McKellen reveló que se enamoró de Depp durante el rodaje: “Fue un poco una fiesta de amor, de verdad. Me enamoré de él”. Desde su escandaloso divorcio de la actriz Amber Heard, Johnny Depp adoptó un perfil bajo en materia de relaciones amorosas. Por otro lado McKellen, abiertamente homosexual, no es conocido por noticias sobre sus relaciones.

En Ebenezer: A Christmas Carol Depp será Scrooge, mientras que McKellen será Jacob Marley. La película llegará a los cines de Estados Unidos en noviembre, cerca de la temporada navideña, y aún no se sabe si tendrá estreno en los cines de Latinoamérica.

De qué trata A Christmas Carol

A Christmas Carol es un cuento clásico de Navidad escrito por Charles Dickens en 1843. La historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre rico pero extremadamente tacaño, egoísta y amargado que desprecia la Navidad y la generosidad. En la víspera navideña, recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, quien le advierte que cambie su forma de vida o sufrirá un destino terrible.

Esa misma noche, Scrooge es visitado por tres espíritus:

El Fantasma de las Navidades Pasadas, que le muestra momentos de su infancia y juventud. El Fantasma de las Navidades Presentes, que le enseña cómo viven otras personas, especialmente la humilde familia de su empleado Bob Cratchit. El Fantasma de las Navidades Futuras, que le revela un futuro sombrío marcado por su muerte solitaria.

A través de estas visiones, Scrooge toma conciencia de sus errores y decide transformarse en una persona generosa, solidaria y alegre.