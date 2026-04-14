Dejó de actuar por la enfermedad que sufre Brad Pitt pero engañó a todos: Graciela Borges vuelve al cine

Graciela Borges vuelve al cine de la mano de Cazzu.

La consagrada actriz Graciela Borges volverá a los cines argentinos con la película Risa y la cabina del viento, que marca el debut cinematográfico de Cazzu como actriz, luego de haber anunciado su retiro de la actuación debido a padecer síndrome de burnout, según declaró en una entrevista con la agencia Télam.

Filmada en Tierra del Fuego, Risa y la cabina del viento, cuenta con un emocionante guion que entrelaza lo cotidiano y lo fantástico; la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos que deberá resolver en el mundo de los vivos, así ellos le permitirán a cambio, hablar con su padre por última vez.

La película argentina marca el debut en la actuación de Cazzu, junto a Diego Peretti, Elena Romero y Joaquín Furriel. Con dirección de Juan Cabral y música de Babasónicos, la película tendrá su estreno en los cines del país el 16 de abril. Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón forman también parte del elenco de esta hipnótica y original película que, en su paso por los festivales internacionales, viene cautivando a públicos de todas las edades.

Diego Peretti, destacó la dimensión poética del rodaje: “Tiene un corazón que late. Filmamos con un guion que respira. Ushuaia nos envolvió en una poesía que se siente en cada escena". Por su parte, Cazzu, afirmó: “Fue una oportunidad increíble, un enamoramiento hacia la historia. Juan buscó algo que estaba escondido en mí. Sara, mi personaje, vivía adentro mío y solo necesitaba que alguien la llamara".

Por qué se retiró del cine Graciela Borges

En una entrevista con Federico Bruno (Télam), Graciela Borges admitió que "ya dejó" las películas y cuando le preguntaron las razones, expresó: "Me cansé mucho las últimas dos películas que hice. Las amé, pero fueron muy difíciles. Filmé con Campanella y Trapero, justo antes de este bicho que nos humilló tanto". La actriz hizo referencia a El cuento de las comadrejas, junto a Juan José Campanella, y La quietud, junto a Pablo Trapero, sus dos últimos trabajos en la pantalla grande.

Más allá del anuncio de quien fue dirigida por grandes cineastas de la talla de Leonardo Favio, Pablo Trapero, Lucrecia Martel, Juan José Campanella, Ana Katz y María Luisa Bemberg, Borges deslizó que podría no tratarse de algo definitivo: "Las decisiones nunca son muy firmes, pero creo que me va a costar mucho. Tuve películas donde hice muchos personajes diferentes, mucha cosa linda, premiada adentro y afuera, pero cuando uno tiene una carrera tan especial se hace muy complicado elegir otra vez. Es raro que te llegue un guion que te guste, que no tengas idea de haberlo actuado antes. Que sea algo diferente, algo por conocer".