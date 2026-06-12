La grabación del disco en vivo "La Leyenda Continúa" marcó el inicio de la etapa más exitosa de Rodrigo Bueno, uno de los grandes referentes del cuarteto argentino. El registro se realizó el jueves 4 de septiembre de 1997 en Metrópolis, un lugar emblemático del circuito bailantero de Buenos Aires, ubicado frente a Plaza Italia en Palermo.

Por aquel entonces, Rodrigo tenía 24 años y acababa de convertirse en padre de Ramiro, su único hijo. La presentación fue presenciada por casi tres mil personas, una multitud que evidenció el crecimiento del 'Potro' tanto en la capital como en el conurbano bonaerense, donde comenzó a hacerse un nombre desde 1991.

La voz del locutor Daniel "La Tota" Santillán al inicio del disco lo deja en claro: “Vamos a vivir la presentación del octavo material de uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón”. Así, se reconocía el lugar que Rodrigo ya ocupaba en el cuarteto a nivel nacional.

Siguiendo la tradición de grabar bailes en vivo, como lo hiciera Carlos “La Mona” Jiménez, este disco contó con 14 temas inéditos. De ellos, nueve fueron compuestos junto a sus músicos y cinco eran versiones nunca antes publicadas. Entre las canciones más destacadas están “El reloj”, “Me extrañarás”, “Amor de alquiler”, “Todo me lleva a ti” y “La trampa”, esta última con un sentido dúo junto al bajista Daniel “Maquinaria” Castillo.

Ariel “Tedy” Tessel, acordeonista, arreglador y socio compositivo de Rodrigo, recordó: “Para nosotros, fue un baile más. Tuvimos que repetir algunos temas y la gente se sorprendía, pero se les avisó que estábamos grabando. El lugar se llenó, era una época gloriosa del Ro. Creo que la compañía discográfica decidió hacerlo en Metrópolis porque era la bailanta más grande. Esa noche estuvimos solos, exclusivos, sin compartir escenario con nadie”.

Los detalles de la grabación del primer CD en vivo de Rodrigo

Además, como bien indicó La Voz del Interior, Tessel destacó el crecimiento del grupo: “Ya veníamos en alza y seguíamos creciendo en convocatoria. Hacíamos giras por el país, en especial por el norte y también por el sur, en esa zona nos iba bien por la llegada de los programas de televisión de bailanta”.

Para la grabación, Rodrigo convocó a Gustavo “Pichón” Dal Pont, sonidista y productor con una amplia trayectoria que incluye tres premios Grammy y trabajos con figuras como Mercedes Sosa y Charly García.

Dal Pont recordó cómo lo conoció años atrás y cómo fue la grabación en Metrópolis: “Puse el estudio móvil sobre la avenida Santa Fe y a la tarde se hizo la prueba de sonido. Él probó sólo media hora, y me dijo: ‘Ya está, quiero que salga así, bien calentito´. Rodrigo era un comandante musical perfecto: no puteaba a sus músicos, les hablaba como un hincha de fútbol, los arengaba y les transmitía su pasión”.

Rodrigo y su banda de 1997. Parados: Daniel "Maquinaria" Castillo, Gustavo "Urraca" Pereyra, Alejandro Biasco y Miguel Abeldaño. Sentados: Alberto Campos y "Tedy" Tessel.

El productor también destacó la pasión de Rodrigo: “Tenía un carisma especial que explotó más adelante. Era todo corazón, muy espiritual, no hacía nada pensante, era todo muy de las entrañas. Me acuerdo de que después de terminar la mezcla, que hicimos juntos, estaba muy contento. Eso se grabó en cinta análoga y luego lo digitalicé. No retoqué nada, ni hubo corrección”.

Un dato curioso del disco es la inclusión del tema “Lo Mejor del Amor”, primer gran éxito de Rodrigo y corte de su álbum de 1996. A pesar de que el resto de los temas eran estrenos, este se incorporó para aprovechar su popularidad. En la canción, Rodrigo dice: “En Córdoba nos están escuchando en la Popular” y luego pregunta: “¿Qué te parece, Titi?”, en referencia a Héctor “Titi” Ciabattoni, locutor de Radio Popular, quien recuerda que esa mención fue una estrategia para ganar difusión.

Ciabattoni explicó que cuando Rodrigo lanzó su disco salsero “Sabroso” en 1995, esa música no sonaba en la Popular, que sólo programaba cuarteto. Sin embargo, con “Lo Mejor del Amor” volvió a sonar y se convirtió en uno de los temas más pedidos, junto a otros referentes del género. Además, recordó que un locutor amigo le había entregado un casete con ese tema antes de su lanzamiento, ya que mencionaba su nombre y el de la radio.

El éxito de Rodrigo se reflejó en las radios, donde en febrero de 1998 “El Reloj” llegó al segundo puesto de los temas más pedidos en Los Populares. Hoy, en plataformas digitales, la versión en vivo de “Lo Mejor del Amor” no está al final de La Leyenda Continúa, como en la versión original, sino al comienzo del compilado “Cuartetero y Cordobés”, aunque muchos fans creen que la discografía de Rodrigo merece estar completa y ordenada para que todos puedan disfrutarla como corresponde.