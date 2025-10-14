La película busca alejarse de los clichés románticos patriarcales, y ofrece una figura protagonista femenina diversa.

En un octubre acelerado que ya inicia sus últimos 15 días, HBO Max cuenta con una comedia romántica ideal para parar la pelota y cortar la semana: The Kiss List.

Dirigida por Sonia Sebastián con guion de Ximena García Lecuona, e inspirada en la novela juvenil homónima de Sara Jo Cluff, la película de tan sólo 85 minutos gira alrededor de Camille Collins, una joven de secundaria que sufre el impacto de un rumor nocivo: su crush, Dylan, difunde que “es mala besadora”.

Para combatir esa etiqueta, idea un plan osado: confecciona una “kiss list” (lista de besos) con personas que la atraen o que podrían demostrar lo contrario, y así reivindicar su reputación. Sin embargo, lo maqueteado no resulta tal cual.

"The Kiss List es divertida y no del todo inexacta respecto a las experiencias de los adolescentes modernos”, señaló el portal WLW.

En su enfoque, la película busca alejarse de los clichés románticos patriarcales, y ofrece una figura protagonista femenina diversa, cuya experiencia sexual no es necesariamente heterosexual.

"Decidí hacer que la protagonista fuera bisexual, y hacer que la lista incluyera más géneros. Una vez que eliminas los roles de género de la ecuación, ¿qué más cambia?”, repasó García Lecuona.

Ficha técnica de The Kiss List

Camille Collins es una joven popular que, tras un desengaño amoroso, crea una “lista de besos” para vengarse de su ex y recuperar su reputación. Pero el plan, que comienza como un simple juego, pronto se complica cuando los sentimientos verdaderos y las consecuencias sociales ponen a prueba su carácter.