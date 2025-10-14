"Peaacemaker" llega a su final de temporada.

La segunda temporada de Peacemaker llegó a HBO Max cargada de ambición, con la integración del antihéroe en el nuevo Universo DC (DCU) y llevarlo por un arco emocional más profundo. Desde su episodio inicial, la serie propone una dualidad: Chris Smith, el Peacemaker (interpretado por John Cena), se ve atraído por una versión alternativa de su vida, en un universo donde parece admirado y exitoso, mientras lidia con sus traumas, vínculos rotos y el peso de su propio pasado.

La temporada explora los conflictos internos del grupo que lo acompaña: Leota Adebayo, Harcourt, Economos, Adrian / Vigilante, y nuevos miembros como Judomaster y Fleury. Juntos conforman una suerte de “equipo B” que termina formando una nueva agencia llamada Checkmate, como contraparte más ética a ARGUS.

Rick Flag Sr. emerge como antagonista clave: ahora al mando de ARGUS y con una obsesión vengativa contra Chris por la muerte de su hijo Rick Flag Jr., busca imponer su visión radical sobre cómo manejar a los metahumanos.

Final y explicación de "Peacemaker"

El episodio final, titulado “Full Nelson”, culmina en un momento dramático y desconcertante. A pesar de los avances del equipo Checkmate y la aparente victoria contra las amenazas dimensionale­s y conspiraciones de ARGUS, el desenlace da un giro oscuro: Chris es traicionado, capturado por ARGUS y llevado ante Rick Flag Sr., quien decide exiliarlo a un mundo alternativo llamado “Salvation”, que funcionaría como prisión interdimensional para metahumanos.

Flag Sr. revela que Chris será un “conejillo de indias” para estudiar el ambiente de Salvation y sus afecciones. Chris intenta escapar, pero la puerta de retorno se cierra, dejándolo atrapado en un entorno hostil, solo frente a rugidos desconocidos al fondo del bosque. La pantalla se funde a negro.

Este final funciona como un cliffhanger monumental y como punto de partida decisivo para el futuro del DCU. Salvation no solo es un nuevo territorio narrativo, sino una metáfora de aislamiento y sufrimiento forzado: Chris, quien buscó aceptación y redención, queda encerrado en un universo que lo juzga desde fuera, sin interlocutores. El final señala que la serie no sólo servía para contar la historia individual de Peacemaker, sino para tejer conexiones más amplias: Flag Sr. aparece aliado con Lex Luthor, y Salvation podría convertirse en un dispositivo clave para futuras historias del universo, incluso la película Man of Tomorrow.

James Gunn confesó que el episodio originalmente terminaba de forma más “feliz” (con la formación de Checkmate celebrada por los héroes), pero tras una conversación con Peter Safran se añadió la escena final de Salvation para asentar el rumbo del nuevo DCU.

Póster de "Peacemaker".

Chris Smith está frente a su mayor prueba: aislado, vulnerable y preso de una dimensión desconocida, despojándolo de sus aliados, pero apuntalando su rol central para lo que viene. Salvo que la serie decida retomar su historia en una temporada 3, su destino queda en suspenso, abierto a las nuevas direcciones del universo DC.