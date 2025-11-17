Fue un éxito en cines y llega a HBO Max: cuándo se estrena la nueva película de la saga "El Conjuro"

"Expediente Warren: Últimos Ritos" la última entrega de la saga El conjuro desembarcará este mes en HBO Max y será un momento clave los usuarios que siguieron de cerca la historia de los Warren. Cuándo se podrá ver en la plataforma la película que generó furor en los cines.

Cuándo se estrena la nueva película de El Conjuro en HBO Max

La última película de la franquicia llega a HBO Max el próximo viernes 21 de noviembre. Se trata de otra entrega escalofriante que sigue de cerca los desafíos de Ed y Lorraine Warren y sus enfrentamientos con entidades misteriosas. Como las entregas anteriores, este capítulo también estará basado en hechos reales.

“Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan por última vez como los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren en una historia que golpea el corazón de su misión y amenaza lo más preciado: su hija Judy”, sostiene la sinopsis.

Vera Farmiga y Patrick Wilson interpretan por última vez como los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren

De qué se trata la última película de El Conjuro "Expediente Warren: Últimos Ritos"

El film está centrado nuevamente en los Warren y basado en un caso real ocurrido en 1981, uno de los más controversiales y escalofriantes. La historia ocurre cinco años después de los sucesos de “Expediente Warren: Obligado por el demonio”, de 1986, y está más enfocada en la investigación criminal-paranormal.

A pesar de que la pareja de exorcistas ya se habían retirado del escalofriante trabajo, luego de que Ed sufriera un infarto durante los sucesos demoníacos de la tercera película, los Warren vuelven por un tema controversial: un joven llamado Arne Johnson mata a un hombre, asegura no recordar lo sucedio y afirma que lo hizo bajo la influencia de un demonio.

Así, el caso es el primero en el que un condenado en Estados Unidos alega posesión demoníaca para justificar un crimen. Los Warren investigarán el origen de la posesión para entender si la culpa fue o no humana. Los hechos llevarán a buscar las verdaderas razones detrás de la posesión de Arne y desafiarán la capacidad psíquica de Lorraine.