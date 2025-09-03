Reparto de "El Conjuro 4": quiénes son los actores de la película y la lista de personajes

Elenco de la película "El Conjuro 4: últimos ritos"

La esperada película “El Conjuro 4: últimos ritos”, no solo marca el regreso de la saga sino también su final. Y con ella, el desenlace de sus personajes.

Dirigida por Michael Chaves, el largometraje promete ser una despedida escalofriante para los fanáticos de los casos paranormales basados en hechos reales. A continuación, te presentamos a los principales miembros del elenco y los personajes que interpretan:

Personajes protagónicos

Vera Farmiga como Lorraine Warren: la médium psíquica, regresa una vez más para enfrentar una entidad demoníaca que amenaza a una familia. Farmiga ha interpretado este papel en todas las entregas principales de la saga, consolidándose como el rostro emblemático de la franquicia.

Vera Farmiga como Lorraine Warren.

Patrick Wilson como Ed Warren: el investigador paranormal y esposo de Lorraine, también vuelve para este último caso. Wilson ha sido fundamental en la representación de este personaje, aportando una mezcla de racionalidad y valentía ante lo inexplicable.

Patrick Wilson como Ed Warren.

Rebecca Calder como Janet Smurl. Basada en una figura real, Janet Smurl es una de las víctimas de la entidad demoníaca que los Warren investigan. Calder da vida a este personaje que representa el sufrimiento humano ante lo sobrenatural.

Rebecca Calder como Janet Smurl.

Mia Tomlinson como Judy Warren, la hija de los Warren. Ella aparece en esta entrega enfrentando los horrores heredados de sus padres. Tomlinson aporta una nueva dimensión al legado familiar en esta película.

Ben Hardy como Tony Spera, yerno de los Warren, quien se une al equipo en esta investigación.

Ben Hardy y Mia Tomlinson en la alfombra roja de El Conjuro 4: últimos ritos

Elliot Cowan como Jack Smurl, esposo de Janet, también es poseído por la entidad. Este personaje lucha por defender a su familia mientras enfrenta fuerzas oscuras.

Personajes secundarios de "El Conjuro 4: últimos ritos"

Shannon Kook como Drew Thomas, un exorcista que colabora con los Warren.

Steve Coulter como padre Gordon, sacerdote que ha trabajado con los Warren en casos anteriores.

Kíla Cassidy como Heather Smurl, hija de Janet y Jack.

Beau Gadsdon como Dawn Smurl, otra hija de la familia.

Tilly Walker como Carin Smurl, la más joven de las hijas.

Molly Cartwright como Shannon Smurl, otra hija de la familia, es interpretada por Cartwright. Su personaje enfrenta los horrores junto a sus hermanas.

Leigh Jones como Abner, un personaje que interactúa con la familia Smurl, es interpretado por Jones. Su papel es clave en el desarrollo de la trama.

John Brotherton como Brad Hamilton, un personaje que se cruza en el camino de los Warren, es interpretado por Brotherton. Su participación añade complejidad a la historia.

Peter Wight como el Abuelo Smurl, patriarca de la familia, es interpretado por Wight. Su personaje aporta una perspectiva generacional al conflicto.

Kate Fahy como la Abuela Smurl, matriarca de la familia, es interpretada por Fahy. Su personaje refleja la sabiduría y el temor ancestral.

Orion Smith interpreta a una versión joven de Ed Warren, mostrando los inicios de su carrera como investigador paranormal.

interpreta a una versión joven de Ed Warren, mostrando los inicios de su carrera como investigador paranormal. Madison Lawlor como una versión joven de Lorraine Warren, explorando sus primeros encuentros con lo sobrenatural.

Con este talentoso elenco, El Conjuro 4: últimos ritos promete un cierre impactante para la tan famosa saga.