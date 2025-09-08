Final explicado de "El Conjuro 4: últimos ritos", la película de gran éxito

"El Conjuro 4: últimos ritos" (2025).

La saga de los Warren llega a su cúspide en El Conjuro 4: últimos ritos, película con la cual cierra formalmente el ciclo de Ed y Lorraine. La película combina todo su terror con la emotividad, y logra una despedida que honra el legado de los investigadores paranormales.

La película inicia con un recuerdo a 1964, cuando Lorraine, embarazada, investiga un espejo antiguo que se rompe al tocarlo; minutos después da a luz a Judy, quien nace muerta, pero es revivida por la su madre. Años más tarde, el espejo regresa a través de la familia Smurl, provocando fenómenos escalofriantes: caídas de objetos, voces, apariciones sombrías y una violenta manifestación física al interior de Dawn. Conforme avanza la trama, el demonio se revela y busca a Judy, quien desde su nacimiento estuvo marcada por ese artefacto maldito. Al final, con la ayuda de Ed y Lorraine, Judy enfrenta el mal, y mediante sus poderes psíquicos y la fuerza de la oración familiar logran destruir el espejo y contener la amenaza. Con esto, logran liberar a la familia Smurl de su eterno tormento.

Significado del final de "El Conjuro 4: últimos ritos"

El desenlace emocional arranca en la boda de Judy, donde Ed la acompaña al altar junto a Tony, su prometido. Entre los invitados hay caras conocidas de casos anteriores como Carolyn Perron y su hija Cindy, Janet Hodgson y David Glatzel, además de James Wan, símbolo creativo de la saga. Lorraine, en la intimidad del festejo, comparte una visión de un futuro lleno de paz y familia, en la que la pareja se convierte en abuelos y disfrutan de su vejez, consolidando la idea de un retiro pleno y tranquilo.

Es posible concluir que el espejo marca un simbolismo de principio y final, que el legado de los Warren es pasado a Judy, que hay una carga grande en cuanto a la fe y el sacrificio familiar, y que la nostalgia es parte importante de la sensibilidad de los personajes que fueron creciendo en diferentes puntos de la saga.

"El Conjuro 4: últimos ritos" (2025). Judy frente al espejo conjurador.

Dos escenas post créditos

Tras los créditos del cierre de la película, aún hay dos escenas que cierran el círculo. La primera ofrece un emotivo homenaje con imágenes reales de Ed y Lorraine —con textos que recuerdan su legado, la publicación de un libro, sus muertes en 2006 y 2019, y su influencia duradera—.

Luego, en una segunda escena se destaca el “espejo conjurador”: el emblemático artefacto que da nombre a la franquicia, presentado como centro de su misterioso origen y destino, reforzando su vínculo simbólico con la saga. Esto deja abierta una puerta a que de alguna forma pueda haber nuevas películas sobre el trabajo de una nueva generación de investigadores con Judy y Tony al frente.

El Conjuro como saga concluye con la lucha contra el mal, y describe el viaje humano y profesional de los Warren. Este final cargado de nostalgia e historias puede interpretarse como un reflejo de su legado: el triunfo del amor y las creencias sobre las amenazas de lo malvado.