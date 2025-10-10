Llega la serie de “El Conjuro”: todo lo que se sabe, la fecha de estreno y dónde se puede ver online

"El Conjuro", la serie que continuará con la saga.

Desde su debut en 2013, la franquicia cinematográfica de El Conjuro ha crecido con múltiples spin-offs: Annabelle, La Monja, entre otros. En 2023, Warner Bros. y HBO Max anunciaron que el universo daría un salto al terreno televisivo con una nueva serie basada en los casos paranormales de los investigadores Ed y Lorraine Warren. La idea es que esta serie continúe o expanda la mitología ya planteada en las películas, respetando el tono, los archivos paranormales y la continuidad narrativa.

El productor Peter Safran, responsable de las entregas cinematográficas, estará involucrado también en la serie, junto a Warner Bros. Televisión y Nancy Won como creadora o showrunner designada. Hasta ahora no se ha confirmado el reparto completo, aunque circulan rumores sobre la posible participación de Vera Farmiga y Patrick Wilson retomando sus roles como Lorraine y Ed Warren.

Escena de película "El Conjuro".

Fecha de estreno y producción de la serie "El Conjuro"

Aún no hay una fecha oficial confirmada para el estreno de la serie. Las estimaciones más frecuentes apuntan hacia 2026 como un año probable de lanzamiento. Algunos medios han sugerido que el calendario podría correr por efecto de dificultades de producción.

Mientras tanto, la saga sigue activa con la última película lanzada: El conjuro: últimos ritos. Esa película es presentada como el cierre del ciclo fílmico principal del universo. Su paso a las plataformas digitales o de streaming no tiene fecha oficial, aunque se espera que eventualmente llegue a HBO Max, dado que el proyecto de serie está vinculado a esa plataforma.

¿Dónde ver la serie “El Conjuro”? Y, ¿dónde ver las películas?

Cuando finalmente se estrene, la serie estará disponible en HBO Max, ya que es la plataforma que desarrollo el proyecto y la casa matriz del universo Warner / New Line. Mientras tanto, si querés repasar las películas para familiarizarte con la mitología, muchas ya están disponibles en streaming o en video por demanda. Por ejemplo, El Conjuro (la primera película) se puede ver en HBO Max en varios países.

La serie de El Conjuro es una apuesta por expandir el universo fílmico al formato televisivo, continuando los relatos de lo paranormal en la tradición de los Warren, con un estreno estimado para 2026 en la plataforma Max/HBO, pero aún sin fecha definitiva.