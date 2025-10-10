Qué ver en HBO Max este fin de semana largo de octubre 2025: la película de comedia que es tendencia para ver

"Materialistas", disponible en HBO Max.

Materialistas es la nueva película de Celine Song que apunta a revisar las reglas del romance moderno, especialmente aquellas ancladas en el valor material. Protagonizada por tres estrellas del cine de Hollywood, esta nueva propuesta en HBO Max es de lo mejor para ver durante el fin de semana largo de primavera en octubre.



Elenco y sinopsis de "Materialistas"

La historia se centra en Lucy Mason (interpretada por Dakota Johnson), una ex­actriz reconvertida en una de las casamenteras más exitosas de Nueva York, Estados Unidos, que trabaja en la agencia Adore. Lucy es lo que ella llama una “eterna soltera”: cree que o morirá sola o se casará con alguien adinerado. Pese a su éxito profesional, comienza a sentirse atrapada por los estándares cada vez más exigentes de sus clientes.

En plena boda de una antigua cliente, Lucy conoce a Harry Castillo (interpretado por Pedro Pascal), hermano del novio, un financiero adinerado que muestra interés en ella. Simultáneamente, reaparece en su vida su exnovio, John Pitts (interpretado por Chris Evans), que ahora trabaja como camarero ocasionalmente mientras busca oportunidades como actor. A partir de ese punto se desencadena un triángulo amoroso donde Lucy debe decidir entre la estabilidad económica que representa Harry y la conexión emocional que revive con John.

Protagonistas de la película "Materialistas".

Más allá del romance: "Materialistas"

Materialists funciona como un análisis sobre cómo la orientación de parejas puede verse impregnada por la lógica de mercado. Los personajes intercambian expectativas en términos cuantificables (estatus, ingresos, proyecciones), y la película no teme exponer esa tensión entre lo emocional y lo pragmático. Algunos críticos la han definido como un “drama romántico social” que mezcla ironía y realidad sin descuidar los matices.

En su primera fase de exhibición, la película fue estrenada en cines el 13 de junio de 2025. En cuanto a su disponibilidad en plataformas digitales, ya está programada para lanzarse comercialmente para compra o alquiler (Video on Demand) el 22 de julio de 2025. Además, existe un acuerdo entre A24 (la productora) y Warner Bros y HBO Max, que permite que Materialists esté en HBO Max como parte de su ventana de streaming oficial.

Materialistas figura como una de las películas más vistas en HBO Max y ha generado una enorme atención por su elenco estelar, el tema resonante y las críticas favorables que ya ha recibido en su paso por las salas de cine.