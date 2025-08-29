Estrenos HBO Max en septiembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

Estrenos de HBO Max en septiembre: nuevas series originales, documentales y producciones exclusivas.

El mes de septiembre de 2025 llega con una cartelera variada en HBO Max, que combina nuevas series, producciones originales y una selección de películas de distintos géneros. Los estrenos de la plataforma incluyen thrillers, dramas, comedias y documentales, con títulos que refuerzan la apuesta por contenidos exclusivos y de calidad.

Nuevas series originales y producciones exclusivas de HBO Max

Dentro de los estrenos de HBO Max en septiembre de 2025 se destacan producciones originales que consolidan la identidad de la plataforma. Entre ellas aparecen:

Secuestro : un thriller protagonizado por Hayden Panettiere, donde dos jóvenes se enfrentan a una carrera contrarreloj tras descubrir que viajan detrás del coche de un sospechoso de secuestro infantil.

Most Wanted: Teen Hacker : serie documental sobre Julius Kivimäki, un hacker finlandés que con 15 años ya había orquestado ataques a gran escala. La producción de cuatro capítulos dirigida por Sami Kieksi se estrena el 5 de septiembre.

Patriarca: un thriller psicológico familiar que mezcla tensiones heredadas, secretos y un trasfondo policial. Inspirada en hechos reales, combina drama y misterio.

Lista completa de películas que llegan a HBO Max en septiembre

El catálogo de películas en HBO Max se renueva con títulos que van desde clásicos reconocidos hasta estrenos recientes. Entre las novedades más esperadas figuran grandes sagas, cintas de culto y producciones premiadas internacionalmente.

Algunos de los títulos confirmados son:

7 años de matrimonio, Attack the Block, Insomnio, Hasta aquí todo bien, La máscara (3 de septiembre)

Enemy, Proyecto X, Terminator (4 de septiembre)

Paradise Lost, Godzilla x Kong: El nuevo imperio, Salvajes (5 de septiembre)

BlacKkKlansman, Le Pari, Los Reyes Magos, Los Tres Hermanos, El discurso del rey, Sexcrimes, Virgin Suicides, El juez culpable (6 de septiembre)

Cinco noches en Freddy's, La princesa de Montpensier, Les Beaux gosses (10 de septiembre)

Entourage, I.T. (2016), Night Call (11 de septiembre)

Geostorm, La joven del agua, Equalizer 1 y 2, Mi vecino asesino (12 de septiembre)

American History X, Happy Winners, Jeux d'enfants (13 de septiembre)

Johnny Mnemonic, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, Terapia de la felicidad (14 de septiembre)

99 Francs, Una vida robada (17 de septiembre)

Baby Driver (18 de septiembre)

Ártico, Invasión del mundo: Batalla de Los Ángeles, Coleccionista de huesos (19 de septiembre)

Rock'n Roll, La lista de Schindler, Caballeros del cielo (20 de septiembre)

Don't Worry Darling, Memorias de nuestros padres, Yo, Tonya, Luz de luna (21 de septiembre)

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (versión extendida), Las Dos Torres (versión extendida), El Retorno del Rey (versión extendida) (22 de septiembre)

Lista de deseos, Sucker Punch, Completamente quemado (24 de septiembre)

Alerta Amber, Fantasmas de Marte (25 de septiembre)

Battlefield Earth, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Rambo I, II y III (26 de septiembre)

Rupture pour tous, Mandela: Un largo camino hacia la libertad, Serpientes en el avión, Le Dindon (27 de septiembre)

Más allá, Inland Empire, El hombre elefante (28 de septiembre)

Películas para todos los gustos: clásicos, cintas de culto y grandes sagas se suman al catálogo

Estrenos de nuevas temporadas y contenidos especiales

Además de películas, HBO Max suma nuevas temporadas y contenidos seriados que amplían la propuesta para septiembre:

Task – temporada 1 (8 de septiembre)

¿Quién mató a nuestra hija? – temporada 1 (11 de septiembre)

Patriarche – temporada 1 (18 de septiembre)

Krypto Saves the Day – temporada 1, producción juvenil (26 de septiembre)

Anatomy of Chaos – temporada 1 (26 de septiembre)

37 Seconds – temporada 1 (30 de septiembre)

En el apartado documental, sobresalen Los más buscados: un hacker adolescente, Visto y oído: la historia de los negros, Silencio en clase, Relaciones tóxicas y Atraco de 6 millones de euros: revelaciones sobre el caso Kim Kardashian.

Un mes cargado de estrenos en HBO Max

Septiembre se perfila como uno de los meses más intensos para la plataforma. Con nuevas series originales, documentales impactantes y una amplia selección de películas, los suscriptores tendrán múltiples opciones de entretenimiento. Los estrenos de HBO Max ofrecen variedad de géneros y propuestas que consolidan a la plataforma como una de las más relevantes en la industria del streaming.