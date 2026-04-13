Llega Red Bull Dance Your Style a Buenos Aires 2026: entradas, precios y fecha de cuándo es

Final de la Red Bull Dance Your Style 2025. (Crédito de foto: Red Bull))

La competencia de baile urbano más impredecible del mundo vuelve a encender la escena local. Tras el éxito de su segunda edición en 2025, Red Bull Dance Your Style regresa a Argentina con su Final Nacional 2026 ya confirmada: será el próximo 16 de mayo en Deseo Club. El evento promete una noche cargada de ritmo, improvisación y conexión directa con el público, que tendrá en sus manos la decisión final sobre quién se consagra campeón.

El modelo Red Bull en competencia de baile

En este formato único, 16 competidores se enfrentan en batallas uno contra uno donde no hay jurado técnico: el público define, levantando tarjetas o reaccionando en vivo, quién avanza de ronda. Entre los clasificados ya confirmados se encuentran el vigente campeón, Mortem, y la subcampeona Zai Forte. A ellos se sumarán 10 bailarines invitados, los llamados wildcards, seleccionados por su nivel y trayectoria en distintos estilos y puntos del país.

Una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación de una etapa clasificatoria previa. Por primera vez, cuatro lugares en la final se definirán el 15 de mayo, un día antes del evento principal. La convocatoria, realizada a través de redes sociales, superó todas las expectativas: en apenas 10 minutos se completó el cupo de inscritos, confirmando el creciente interés por esta disciplina en la escena local. Para asistir a la competencia, ya se pueden comprar entradas de venta general desde 10,000 pesos argentinos.

Red Bull Dance Your Style vuelve a Argentina. (Crédito de foto: Red Bull)

El escenario de Red Bull Dance Your Style

El atractivo central de Red Bull Dance Your Style es su esencia improvisada. No hay coreografías ensayadas ni rutinas prearmadas: cada dancer debe adaptarse en tiempo real a la música que el DJ decide reproducir. Desde house y hip-hop hasta rock, pop o cumbia, cualquier género puede sonar, y el desafío está en interpretar cada tema con creatividad y carisma. Aquí no importa el estilo, con excepción del breakdance, sino la capacidad de conectar con el público y dominar la pista.

La gran final del 16 de mayo definirá al nuevo campeón de Argentina, quien obtendrá el pase directo para representar al país en la Final Internacional que se celebrará el 24 de octubre en Zúrich, Suiza.

Red Bull Dance Your Style fue creada en 2018 y ya se realizó en más de 30 países y se consolidó como una de las competencias más populares del circuito urbano. En 2025, la temporada culminó en Los Ángeles con la consagración de la neerlandesa Jaïra Joy. Ahora, Buenos Aires se prepara para escribir un nuevo capítulo de esta historia donde el ritmo manda y el público decide.