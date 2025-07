Qué dijo el artista Lázaro sobre los dichos de Pettinato en pleno show.

El mundo del folklore cuenta con un sinfín de artistas que trascendieron con su música a lo largo de los años y uno de ellos alzó la voz en una de sus recientes presentaciones. Se trata de Lázaro Caballero, quien apuntó con todo contra Roberto Pettinato tras sus dichos y se generó una ola de reacciones en el ambiente de la cultura popular. "Con el folklore no", lanzó.

En la noche del martes 22 de julio, se llevó adelante el Festival El Poncho 2025 en Catamarca y el artista Lázaro se tomó un momento del show para referirse a lo que dijo Roberto Pettinato, quien entre otras cosas, sostuvo que el folklore lo avergüenza. "No sabés nada Pettinato, no sabés nada, el folklore argentino es el pueblo hermano, no hablés del folklore nuestro", gritó el cantante.

"Escuché por ahí una nota de Pettinato que no sé qué es lo que dijo del folklore, no sabe nada, hermano. Mira lo que es... ¡esto es Argentina! ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde está la cámara? No sabés nada, Pettinato. Con el folklore no se metan porque saltamos todos", añadió Lázaro de manera enérgica mientras la gente celebraba su defensa hacia la música popular. Esta situación generó todo tipo de reacciones entre la gente y artistas del ambiente.

"Esos que piensan así creen que Argentina solo es Buenos Aires"; "El folklore es pueblo, historia, amor... ¿qué sabe?"; "Pettinato nos avergonzó toda la vida", fueron algunos de los comentarios contundentes contra el exsaxofonista de Sumo. Por el momento, el también conductor de streaming no reaccionó frente a la ola popular contra sus dichos.

Qué dijo Roberto Pettinato sobre el folklore

"El folklore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", introdujo. "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema", sumó.

"Y se que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber, esto ¿me pasa a mi solo o también le pasa a usted?", concluyó Pettinato. La reflexión sin dudas cayó mal en el mundo del folklore.