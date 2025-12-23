Jorge Rojas estrenó videoclip e hizo un importante anuncio para 2026.

Jorge Rojas despidió el 2025 con una doble novedad que volvió a ponerlo en el centro de la escena: el estreno del videoclip de “Cuando Digo Te Amo” y el anuncio de una intensa agenda de presentaciones para el inicio de 2026, que marcará su regreso a los principales festivales del país.

El artista presentó el video de la canción incluida en su último álbum, Voy a Abrir Mi Corazón, como un cierre emotivo de un año cargado de celebraciones. Dirigido por Louis Medina y protagonizado por Camila García y Jonathan Martini, el clip apuesta por una narrativa íntima y sensible, con una estética cuidada que acompaña y potencia el mensaje de amor y cercanía que atraviesa la canción.

El lanzamiento se suma a un 2025 histórico para Rojas, atravesado por la conmemoración de sus 20 años de carrera solista. La gira aniversario incluyó dos funciones con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex y una serie de presentaciones multitudinarias en distintos puntos del país, confirmando su vigencia artística y el fuerte lazo que mantiene con su público.

Cómo será la gran gira 2026 de Jorge Rojas

En paralelo al estreno del videoclip, el músico confirmó que enero de 2026 lo encontrará recorriendo los festivales más importantes de la Argentina. Su agenda incluye escenarios emblemáticos del folklore nacional, como Jesús María y Cosquín, además de celebraciones populares en provincias como Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, San Luis y Córdoba. La confirmación de estas fechas anticipa un comienzo de año intenso y reafirma su lugar como una de las voces centrales de la música popular argentina.

Con una obra audiovisual que profundiza su costado más íntimo y un anuncio que lo proyecta hacia un nuevo año de escenarios llenos, Jorge Rojas vuelve a combinar emoción, trayectoria y presente en un mismo gesto artístico.