Impacto en el folklore: un Chalchalero se paró frente a la Casa Rosada y le cantó en la cara a Francos

Sorpresa en el folklore por el encuentro de Guillermo Francos con Facundo Saravia.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, fue a protestar a la Casa Rosada por la falta de obra pública y en un encuentro con Guillermo Francos apareció de manera totalmente inesperada el músico Facundo Saravia, histórico cantor de folklore que pasó por Los Chalchaleros. El artista le cantó en la cara al Jefe de Gabinete de Javier Milei en medio de la Plaza de Mayo.

En medio de un móvil de TN que cubría la protesta de Sáenz -quien forma parte de Provincias Unidas- en Casa Rosada, el Jefe Gabinete Guillermo Francos salió a la calle a saludar al gobernador y emitir unas palabras ante el reclamo del salteño. Pero fueron pocos los segundos que la cámara siguió a Francos porque el cantor Facundo Saravia hizo una aparición en el móvil y desvió la atención.

Los periodistas de TN no pudieron ocultar sus risas ante la aparición inesperada de Facundo Saravia, quien se ofreció a entonar una canción junto a un grupo de folkloristas. Gustavo Sáenz le entregó una guitarra a Saravia y el músico le cantó una chacarera a Guillermo Francos. "¿Qué es esto chicos?", preguntó una cronista de TN y segundos después Sáenz precisó que Facundo Saravia le cantaría al Jefe de Gabinete un tema llamado "Mi país".

Qué dice la canción que le cantó Facundo Saravia a Guillermo Francos

El folklorista Facundo Saravia le cantó a Guillermo Francos unas estrofas de la canción A mi país, de su autoría. La misma dice:

"A mi país yo lo quiero de veras

pues me ha enseñado a izar su bandera

me dio una casa donde aprendí

que la mentira no sirve para vivir.

Yo he nacido en este país

y aqui también quiero morir

pero quisiera alguna vez verlo reir.

Dejemos toda la ambición

y aqui también quiero morir

pero quisiera alguna vez verlo reir"