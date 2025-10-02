El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le pidió al diputado nacional de La Libertad Avanza y candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, que dé "una explicación clara y contundente" sobre su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

En las últimas horas, Espert evitó contestar al menos 9 veces la pregunta sobre la presunta transferencia por 200 mil dólares de Fred Machado. "Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto", respondió en A24.

"No es una situación menor en el medio de una campaña electoral. Y obviamente está siendo utilizado en ese sentido", planteó Francos en el Agribusiness Forum 2025 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham). "Obviamente yo creo que Espert, que es nuestro primer candidato a diputado en la Provincia, tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema", continuó.

El jefe de Gabinete consideró que Espert no debería "dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tiene algún tipo de responsabilidad", aunque no cree "que la tenga". "Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación", añadió.

Más cuestionamientos a Espert

También pidió explicaciones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya había hablado sobre el tema el miércoles. ""Espert tiene que volver a los medios y contestar claro", dijo Bullrich en un reportaje con A24.

"Espert tuvo una posición un poco cerrada. De no decir exactamente las cosas que sucedieron. Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas. Después te pueden criticar o no", deslizó la ministra. Sin embargo, al instante reiteró su pedido a su compañero de partido: "José Luis tiene que volver y ser claro, punto".