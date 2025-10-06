La IA ChatGPT explicó cuáles son los trabajos que más escogen los mentirosos para poder explotar sus habilidades de engaño.

La Inteligencia Artificial ChatGPT enumeró las tres profesiones que más eligen las personas con tendencia a mentir compulsivamente, destacando cómo estas carreras les permiten explotar su capacidad para engañar y manipular información. Las personas que mienten de forma reiterada suelen tener un talento especial para distorsionar la realidad y ocultar la verdad, habilidades que se vuelven útiles en ciertos ámbitos laborales.

Aunque la mentira puede traer consecuencias negativas, en algunas profesiones se normaliza como parte del trabajo cotidiano. De acuerdo con ChatGPT, existen tres empleos que más llaman la atención de quienes mienten compulsivamente. Según el chatbot, la mentira, aunque socialmente rechazada, puede convertirse en un "recurso estratégico" en ciertas profesiones donde la habilidad para manipular la verdad se valora y aprovecha.

Políticos: La política es un terreno fértil para quienes saben acomodar discursos según sus intereses . En este ámbito, la mentira se convierte en una herramienta para manipular la información, ganar apoyo o justificar errores. La persuasión y la capacidad de distorsionar hechos suelen ser clave para mantener poder, incluso cuando la verdad queda en segundo plano.

Abogados defensores: En el mundo legal, especialmente en el área penal, armar un relato convincente resulta fundamental para proteger a un cliente. Los mentirosos se sienten cómodos en este entorno porque su habilidad para tergiversar hechos o explotar lagunas legales puede ser una ventaja dentro de un sistema basado en la confrontación de versiones.

Vendedores de autos usados: Este sector está casi estereotipado por el uso de la mentira. Muchos compradores no cuentan con conocimientos técnicos y dependen de la palabra del vendedor, lo cual facilita ocultar defectos o exagerar cualidades para cerrar una venta. La recompensa económica incentiva aún más este comportamiento.

Cuáles son los cinco mejores trabajos de Argentina, según la Inteligencia Artificial

En medio del ajuste, elegir a qué dedicarte o de qué trabajar para planificar un potencial futuro en Argentina puede ser difícil. Por suerte, la Inteligencia Artificial elaboró una lista con los cinco mejores trabajos de Argentina para ayudarte en tu búsqueda. En general y según lo estableció la IA, las áreas con mayor potencial en Argentina son las relacionadas con la tecnología, la salud y los negocios, si bien depende del sector específico, estas áreas suelen tener mejores salarios, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, y una alta demanda de profesionales capacitados.

La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, analizó tendencias actuales y la demanda del mercado laboral para elaborar una lista con los mejores trabajos en Argentina, entre los que mencionó:

Ingeniero en Sistemas o Informática : la demanda de profesionales en tecnología sigue creciendo debido a la expansión digital y la necesidad de desarrollar y mantener sistemas informáticos. Los ingenieros en sistemas o informática son altamente valorados en el mercado laboral argentino y pueden encontrar oportunidades en una amplia variedad de industrias.

: la demanda de profesionales en tecnología sigue creciendo debido a la expansión digital y la necesidad de desarrollar y mantener sistemas informáticos. Los ingenieros en sistemas o informática son altamente valorados en el mercado laboral argentino y pueden encontrar oportunidades en una amplia variedad de industrias. Científico de Datos: los científicos de datos son responsables de analizar grandes cantidades de información para extraer conocimiento y tomar decisiones estratégicas. Esta es una profesión emergente con un gran potencial de crecimiento en Argentina, ya que las empresas cada vez más valoran la importancia de los datos para su éxito.