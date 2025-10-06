Pasó en vivo: vendía galletitas de Milei y una notera de TN le "rompió" la mercadería

Quedó todo grabado: una notera de TN le "rompió" la mercadería a una vendedora libertaria.

En la previa de la presentación del libro La construcción del milagro, de Javier Milei, una notera de TN protagonizó un inesperado momento en vivo. Todo ocurrió en las afueras del estadio Movistar Arena, recinto elegido por el presidente para su show: al entrevistar a una vendedora ambulante, que realizó galletitas "libertarias", "Giuli" Salguero tiró la "mercadería" al piso.

"¿Qué es esto? ¿Galletitas de Milei?", le preguntó la notera de TN a la vendedora. Acto seguido, una de las galletitas se le cayó al piso. "Ay, te rompí la mercadería", remató Salguero, ante la mirada atónita de la entrevistada. Según la propia notera, finalmente el comestible no sufrió daños.