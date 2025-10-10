Impacto en el folklore por lo que contó Soledad Pastorutti sobre su pareja.

Soledad Pastorutti es una de las mujeres más fuertes del folklore argentino. Desde que era tan solo una joven, se impuso a las estrictas normas que regían dentro de esta escena musical. Pero cuando de amor se trata, la cantante baja la guardia, y más si es con Jeremías Audoglio, su pareja desde hace 25 años, lo que se dice toda una vida.

Sin embargo, no siempre fue color de rosas su historia de amor. En una reciente entrevista con Héctor Maugeri, para +CARAS, la voz del folklore argentino impactó al contar cómo fueron los inicios de su relación con Audoglio. "No era tan fácil para mí enganchar, porque viste que no estaba nunca, no salía. Tampoco era muy agraciada", expresó.

La historia de amor entre Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

Siguiendo el relato con Héctor Maugeri, La Sole sostuvo que, "por aquel momento había muchos prejuicios con esto de vestirse de gaucho y qué sé yo, no fue tan fácil, hasta que conseguí uno”. Recordemos que, la cantante marcó un antes y un después en el folklore nacional al vestirse de gaucha, rompiendo con los esquemas.

Soledad Pastorutti está casada con Jeremías Audoglio.

En este sentido, contó cómo se conocieron con Jeremías Audoglio: "Estaba haciendo los 30 Gran Rex y era una locura. A mí me parecía mentira que él se fijase en mí, pero un par de amigas y mi prima me dicen ‘Mirá que sí, eh, que yo creo que sí’, eran otras épocas, no era tan cool cantar folklore. Yo me vestía de una manera muy muy especial, para mucha gente muy rara", recordó.

La relación con sus padres: el gran obstáculo que atravesó la pareja

Pero la rebeldía de La Sole en la escena del folklore nacional no fue nada comparado con el gran obstáculo que ella y Jeremías Audoglio tuvieron que atrevesar, en los primeros años de relación: los padres de la cantante.

"A mi viejo mucho no le gustaba. A mi mamá tampoco. Nunca me fui de vacaciones con Jere estando de novios", explicó La Sole. Fue por este motivo que, "no habían compartido mucho solos", y recién una vez casados, en el 2007, el vínculo se pudo profundizar y mejoró al mismo tiempo con los suegros: "Para nosotros la convivencia empezó a partir del casamiento. Eran otros tiempos, otra manera de ver la situación".

Finalmente, a los dos años, llegó su hija Antonia y en el 2013, Regina, quien nació en la ciudad de Rosario. Hoy, son una familia hermosa, que acompaña en cada paso de su carrera a la gran artista.