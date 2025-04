Estupor en el folklore por el inesperado adiós de un integrante de Los Carabajal

Una inesperada noticia sorprendió al folklore en las últimas horas. Es que se supo que uno de los integrantes de uno de los grupos más reconocidos del género fue repentinamente desvinculado de la agrupación familiar de forma unilateral, y el propio artista consideró que la decisión es "irreversible".

Se trata nada menos que de Carlos "Musha", histórico integrante de Los Carabajal junto a sus hermanos Kali, Walter y Blas Sansierra. Lamentablemente, Musha -que forma parte del grupo desde 1968, un año después de su creación- no se pudo despedir en el escenario, ya que su último concierto fue en la reciente edición del Festival Nacional de Cosquín 2025 y poco después recibió la noticia de su desvinculación de la legendaria banda santiagueña.

Walter Carabajal, "Kali" Carabajal, "Musha" Carabajal y Blas Sansierra en el 2022 (Foto Ramiro Pereyra).

"A mí me sacaron del conjunto. Es un hecho juzgado porque los muchachos me invitaron a dejar de ser parte. En mí no hay rencor. Son decisiones tomadas que ya son irreversibles", contó el propio músico, quien detalló también que fue su esposa Miriam Talone la que recibió la noticia por parte de Kali Carabajal. Esta dolorosa noticia se suma a los problemas de salud que tuvo el propio Carlos en el último tiempo y que lo hicieron vislumbrar que una decisión así podría llegar pronto.

"Soy parte de esta historia y estoy feliz de haber aportado todo lo que di hasta ahora para dignificar al conjunto. Yo deseo que les vaya muy bien", aseguró con sinceridad el músico. En su lugar, quien ingresará a la banda de folklore es Julio Carabajal, sobrino de Musha e hijo de Kali.

Emoción en el folklore por lo que decidió anunciar Jorge Rojas: "Gente linda"

Jorge Rojas es un cantante argentino que siempre se dedicó al folklore, pero que en los últimos años se animó a hacer fusiones de su música con otros géneros. En ese sentido, el artista lanzó una reciente colaboración con una banda de cumbia e invitó a su gente a que la escuche.

El intérprete de hits como No Saber de Ti se pronunció en un video posteado en una de sus historia de Instagram sobre el rodaje del videoclip del track, llamado Lo que más quiero, y luego invitó a sus miles de fans a que vean las imágenes. En el mismo, aparecen los miembros de la exitosa banda de cumbia La Konga, con quien Rojas colaboró.

"Gente linda, estamos en el rodaje de una nueva canción que queremos compartir con ustedes. Tremendo video, lo que más quiero, andá y miralo en YouTube", pronunciaron Rojas y uno de los miembros de la mencionada banda de cumbia. En su último posteo de redes, Rojas recibió muchos mensajes de admiración por parte de su público. Algunos de ellos rezaron: "Los amo! Hermosa canción me encantó este feat", "Maravilloso Jorge Rojas, sos un gran artista te admiro sos el uno!" y "Hermoso video como siempre!!".