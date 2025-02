El Chaqueño Palavecino se cruzó con un periodista y hay polémica en el folklore: "Tenés cara de español"

El Chaqueño Palavecino y un fuerte cruce con un periodista antes de tocar en el Festival de Peñas de Villa María.

El Chaqueño Palavecino es sin dudas uno de los referentes del ámbito del folklore en Argentina y su reciente presentación en el Festival de Peñas de Villa María causó todo tipo de reacciones en los amantes de la música popular. Sin embargo, hubo un altercado previo al show: en la conferencia de prensa que brindó, se cruzó con un periodista por un tema delicado y su testimonio encendió la polémica.

El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, "El Indio" Lucio Rojas, Los Tekis y Los 4 de Córdoba fueron los protagonistas del Festival de Peñas de Villa María realizado el pasado 7 de febrero. Antes de la puesta en marcha del evento, distintos artistas de la grilla dieron una conferencia de prensa y hubo una pregunta que se repitió en el marco de la Ley de Emergencia Territorial Indígena derogada por Javier Milei en diciembre de 2024.

"Teniendo en cuenta el lugar de donde venís, la preocupación que tenemos como comunicadores sociales de esta embestida que está haciendo el gobierno nacional sobre los pueblos originarios declarando a algunas agrupaciones como grupos terroristas, sacándoles las tierras a grupos originarios. Sé que es una pregunta un poco complicada, pero te caracterizás por ser políticamente incorrecto y me gustaría una reflexión tuya sobre este avasallamiento", fue la consulta del periodista Ricardo Mangano. El Chaqueño demostró que no le gustó para nada lo que le preguntó y lo dio a entender con su inmediata respuesta.

El Chaqueño Palavecino compartió grilla con Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, "El Indio" Lucio Rojas, Los Tekis y Los 4 de Córdoba.

"Vengo a cantar zambas y chacareras, que es lo que interesa en estos momentos. Si es por eso, viene de la época en que llegaron los españoles acá. En la zona nuestra, no se sacó hasta ahora nada, yo nací en ese lugar. Por eso no quiero meterme en esto, no lo tendrías ni que preguntar porque es para largo y no lo vas a entender", soltó. Además de eso, El Chaqueño siguió arrojando dardos contra Ricardo Mangano porque "todavía hay periodistas así como vos, que le interesa esto y no una zamba". Y concluyo: "No entiendo por qué te tengo que estar contestando. Mirá dónde me llevás cuando tengo que estar calentando la garganta para cantar, pero te lo explico porque hay varios como vos, que no se mueven de la silla y preguntan. Te puedo decir que esto es de desde siempre, de cuando vinieron los españoles, vos tenés cara de español, de árabe, ya has venido quitando algo".

Cabe resaltar que antes del Chaqueño, "El Indio" Lucio Rojas fue quien brindó declaraciones previo a su show en el festival y se mostró abierto a dialogar sobre este tema, distinta a la reacción del artista de 65 años. "Soy hijo de esa bendita diversidad cultural. Sigo estando en esa región. Mi tata sigue viviendo en el punto tripartito de Bolivia, Paraguay y Argentina. Mi madre también tiene que ver con los pueblos originarios. Tenemos descendencia directa. Conozco la historia del pueblo originario, fui el primer maestro bilingüe para la maestra que llegó por primera a la escuela la Merced. Todavía ese lugar sigue siendo postergado, olvidado. Mi padre y los viejos cacique wichi, tobas, chorotes, nacieron juntos. No hay formas que no puedan estar juntos, no hay formas que no exista el entrevero", sostuvo.

La inesperada situación que atravesó El Chaqueño Palavecino y asombró al folklore: "Te queremos decir"

El Chaqueño Palavecino se convirtió en una de las leyendas del ambiente del folklore por su aporte a la música popular durante más de 50 años. En una de sus últimas presentaciones, que fue en el Festival de Peñas de Villa María, el experimentado cantante de 65 años atravesó una inesperada situación en el escenario en pleno show que asombró a mucha gente.

Desde que arrancó el 2025 que el mundo de la música está marcado por todo tipo de festivales de folklore. El Chaqueño Palavecino integró la grilla de muchos de ellos y en Festival de Peñas de Villa María en Córdoba, realizado hace pocos días, el artista se vio sorprendido por un episodio que ni él ni el público esperaban.

"Te queremos decir tres cosas: primero, por más folklore; segundo, por más Chaqueño; y tercero, que estés el año que viene de nuevo con nosotros", expresó uno de los organizadores del evento, quien le dio una placa en homenaje a su trayectoria con el folklore. Inmediatamente el artista procedió a abrazarlo y el público se mostró eufórico.

"Por más folklore. Gracias al Festival de Villa María por regalarme estos hermosos momentos compartiendo con grandes amigos cantores y el público querido", expresó El Chaqueño en sus redes sociales. "Siempre estás mejor que nunca. Sólo para elegidos"; "El mejor y eso no está en discusión. Bendiciones"; "Por muchos años más", fueron algunos de los comentarios de la gente en el posteo hecho en Instagram.