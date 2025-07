Así reaccionó Soledad Pastorutti al gesto que cambió su historia en el folklore: "Hay voces que se pierden"

Soledad Pastorutti es una de las artistas emblemáticas del folklore en Argentina que cosechó éxitos en la música a lo largo de su extensa carrera. En una de las recientes entrevistas que brindó a Cadena 3, realizó una revelación inesperada sobre el gesto que cambió su historia en el ambiente de la cultura popular y su testimonio generó emoción.

Son muchos los artistas de folklore que se encuentran atravesando un 2025 con una intensa vorágine de actividades. "La Sole" es una de ellas, ya que forma parte del jurado de La Voz Argentina 2025 y continúa con sus compromisos artísticos. De hecho, viene de presentarse en el acto del Día de la Independencia que se llevó adelante en Tucumán. Al día siguiente, visitó la ciudad de Córdoba en el marco de la presentación oficial de Punto Truck, el nuevo Concesionario Oficial IVECO, donde recordó sus inicios en la música destacando el apoyo del medio de comunicación Cadena 3.

La emoción de La Sole por el gesto que impulsó su carrera en el folklore

"Sé muy bien que se está trabajando muy bien con la radio y como siempre les digo: ustedes son la voz del interior", expresó con calidez. "A veces no me gusta hablar del 'interior', creo que la Argentina es toda, creo que somos todos el interior, pero bueno, hay voces que por quedar a muy larga distancia o muy lejos se pierden y ustedes están ahí para hacerlas visibles", agregó.

En ese momento de la entrevista, "La Sole" brindó su agradecimiento al medio de comunicación recordando sus inicios en el folklore, ya que le dieron visibilidad. "Yo soy un ejemplo de eso: soy una nena, hija de un mecánico que amaba el folklore, cantaba, jugaba cantando y de repente me dieron lugar cuando Cadena 3 no era lo que es ahora. El ADN de ustedes está desde el vamos cuando todavía no los conocían en todo el país de la misma manera: buscando que estas voces de las provincias estén", destacó la cantante.