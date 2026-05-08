Final explicado de "The Drama", la película de Zendaya y Robert Pattinson que triunfa en el cine

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan "The Drama". (Crédito de foto: A24)

La expectativa en torno a The Drama, la nueva apuesta de Kristoffer Borgli, ha alcanzado niveles muy altos. La nueva película de la productora A24 nos sumerge en la vida de una pareja aparentemente perfecta, interpretada por Zendaya y Robert Pattinson, quienes atraviesan la etapa idílica previa a su matrimonio. Sin embargo, la armonía se fractura cuando una serie de revelaciones inesperadas sobre el pasado de ambos comienzan a emerger, transformando el romance en una pesadilla psicológica.

Lo que inicia como una exploración de la confianza se convierte rápidamente en un thriller de supervivencia emocional donde los secretos no solo duelen, sino que matan. La narrativa utiliza una atmósfera opresiva para cuestionar si realmente conocemos a la persona con la que compartimos la cama.

Final explicado de "The Drama"

Durante una cena con amigos, Emma (Zendaya) confiesa que, en su adolescencia, planeó meticulosamente un tiroteo escolar. Aunque nunca lo llevó a cabo, pues desistió tras ver el impacto real de otra tragedia similar en su comunidad, el secreto fractura la percepción que Charlie (Robert Pattinson) tiene de ella. El final de la película evita el estallido de violencia física para centrarse en la ruptura emocional.

Tras una boda caótica donde Charlie admite haber engañado a Emma con una colega en un momento de crisis, y tras ser golpeado en plena recepción, la pareja termina separada. Sin embargo, la escena final ocurre en un restaurante de comida rápida, un lugar que ambos habían bromeado con visitar después de casarse. Charlie llega solo, golpeado y derrotado, y poco después aparece Emma. En lugar de discutir o pedirse perdón, deciden recurrir a un juego de rol que ella propuso antes: se presentan como si fueran desconocidos. Emma se sienta frente a él, le pregunta su nombre y ambos comienzan a hablar desde cero, sugiriendo que la única forma de seguir adelante es asesinando a las personas que fueron y naciendo de nuevo en esa mesa.

"The Drama", una película sobre matrimonios y secretos. (Crédito de foto: A24)

La polémica de un gran drama

La verdadera polémica de la película no ha sido por un asesinato, sino por la humanización de una potencial perpetradora de violencia escolar. La crítica ha debatido intensamente sobre si es ético presentar a un personaje con un pasado tan oscuro de manera empática. Al ser Emma una mujer afrodescendiente, el debate se ha bifurcado: mientras algunos elogian la profundidad psicológica que el guion otorga a Zendaya, alejándola de estereotipos planos, sectores conservadores y asociaciones de víctimas han criticado que la narrativa "romantice" impulsos tan destructivos, convirtiendo a una posible victimaria en una figura trágica y redimible.