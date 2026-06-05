Víctor Hugo Morales despidió al Indio Solari.

El mundo de la música argentina está de luto tras la muerte de Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Y Víctor Hugo Morales no fue ajeno al dolor de todo el pueblo argentino.

El reconocido periodista y conductor se tomó un momento en su programa La Mañana por Radio 750 para brindarle una sentida despedida. "La tristeza nos invade. Podíamos pensar que iba a suceder pero no hoy, no mañana, no en estos días. Que iba a estar mucho más tiempo con nosotros el Indio Solari", expresó conmovido.

La despedida de Víctor Hugo al Indio Solari: "Tristeza"

Víctor Hugo Morales destacó la relevancia del Indio Solari como artista y pensador musical: "Fue uno de los artistas fundamentales, un pensador en la vida de la música" y agregó que "un hombre que gravitó en generaciones enteras" y que "se integra a la mitología de los personajes más extraordinarios de la historia del país".

Además, recordó una de sus imágenes más vívidas del músico en vivo: “Tengo imágenes, como todos. Me gustaría que cada uno busque. La mía es de Gualeguaychú. Recuerdo que fui especialmente a verlo. Estaba parado al lado de un seguidor del Indio como Aníbal Fernández, el exministro. Y allí disfrutando de lo que significaba verlo al Indio en su despliegue extraordinario de música, de palabras, de ideas, de compromiso, en aquel escenario”.

Qué le pasó al Indio Solari: por qué murió

El Indio Solari atravesaba desde hace años un diagnóstico de mal de Párkinson. Su última aparición pública fue a mediados de mayo, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó un Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria.

En este acto, se repasó su influencia como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. De hecho, su última presencia en escena fue a través de un video durante un recital de Los Fundamentalistas en La Plata, donde interpretó clásicos como "Nike es la cultura", "Tarea fina" y "Pool, Averna y Pausa".

La partida del Indio Solari marca el final de un ícono irrepetible de la cultura popular argentina, cuya música y pensamiento acompañaron a varias generaciones y dejaron una huella indeleble en el rock nacional y la identidad cultural del país.