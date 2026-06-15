Anne Schedeen falleció a sus 77 años.

El mundo del espectáculo a nivel mundial atraviesa un momento de luto por la muerte de la actriz estadounidense Anne Schedeen a sus 77 años. Se trata de la artista que alcanzó popularidad internacional por su personificación de Kate Tanner en la comedia televisiva Alf durante el cierre de la década de 1980

El anuncio oficial de su deceso fue comunicado por sus allegados a través de una publicación en la plataforma Facebook, donde destacaron su inventiva humorística, su veta creativa, su afecto familiar y su simpatía por los animales. Asimismo, el mensaje aludió a su marcado posicionamiento político contrario a la figura de Donald Trump, su entusiasmo por los mercados de objetos usados y su predilección por las narraciones de calidad. "Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, cierra el posteo escrito por la familia de Anne Schedeen.

El texto difundido por el entorno de la artista incluyó una última dedicatoria de su autoría hacia sus seres queridos y manifestó su presencia constante junto a ellos. Sus familiares añadieron que su impronta continuará vigente por medio de las vivencias compartidas, las piezas pictóricas al óleo, las artesanías en joyería, las manifestaciones escultóricas, la indumentaria de época y las expresiones de humor que marcaron su cotidianidad.

Quién fue Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre de Alf

Registrada al nacer bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en la ciudad de Portland, situada en el estado de Oregón, dio inicio a su preparación actoral en las instalaciones del Portland Civic Theatre desde su niñez. Más tarde se estableció temporalmente en Nueva York para integrarse al circuito de salas estivales y, con posterioridad, fijó su residencia en Los Ángeles al concertar un acuerdo de exclusividad con los estudios Universal Pictures.

Anne Schedeen.

Su primera intervención en el medio audiovisual se concretó en 1974 dentro de un capítulo de la serie The Six Million Dollar Man. Este hito inicial le permitió desplegar una seguidilla de colaboraciones en recordados envíos de la pantalla chica, entre los que destacan La mujer biónica, The Incredible Hulk, Three's Company, Cheers, Magnum PI y Se ha escrito un crimen. En el plano cinematográfico, su filmografía integró producciones realizadas entre las décadas de 1970 y 1980, incluyendo largometrajes como La criatura infernal, Vuelo hacia la catástrofe, Exo-Man y Slow Burn.