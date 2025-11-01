La serie de Disney que desnuda la crisis de los fármacos en Estados Unidos

Disney+ cuenta en su amplio catálogo de series y películas una de las miniproducciones más crudas que aborda y desnuda la crisis de los fármacos en Estados Unidos: Dopesick.

Dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Michael Keaton, Rosario Dawson, Kaitlyn Dever y Peter Sarsgaard, combina drama, una importante denuncia social y un profundo análisis político que revela cómo una poderosa farmacéutica logró transformar un analgésico en un producto masivo bajo el disfraz de un alivio médico.

"Dopesick es, por momentos, una saga de brutalidad corporativa, un thriller legal y un retrato de cómo el dinero y el poder aplastan a la gente común, una serie de televisión magníficamente realizada, pero profundamente triste", señaló un usuario de la página de la película Static en el sitio web Rotten Tomatoes.

¿De qué se trata Dopesick?

Dopesick se adentra en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos: la crisis de los opioides. Basada en el libro homónimo de la periodista Beth Macy, la producción reconstruye cómo un medicamento legal, el analgésico OxyContin, se convirtió en el epicentro de una epidemia de adicción y muerte que devastó comunidades enteras.

Con 8 episodios, el relato se estructura en múltiples líneas temporales y personajes que representan las distintas caras del problema: médicos que creyeron en la promesa de una “cura sin riesgos”, pacientes atrapados en la dependencia, fiscales que intentan exponer la corrupción y ejecutivos de Purdue Pharma, la firma responsable del compuesto que manipularon datos científicos para maximizar ganancias.

Nominada en 2022 por la SAG Awards en la categoría Mejor Miniserie, Kelly Lawler de USA Today, le dio a Dopesick una calificación de 3/4 estrellas y describió al elenco como "excelente y empático, ayudando a fundamentar la serie. Keaton está en su mejor momento, dominando un personaje que es un lío de contradicciones y transformaciones".

Ficha técnica de Dopesick