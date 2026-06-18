Día del Padre: la dura historia detrás de la emblemática canción de Piero, Mi Viejo

La historia detrás del clásico Mi Viejo, de Piero.

A solo días de la celebración del Día del Padre -que se conmemorará este domingo 21 de junio- la música popular vuelve a poner en el centro de la escena a uno de sus himnos más conmovedores y universales: Mi viejo. La emblemática canción interpretada por Piero no solo representa un clásico absoluto, sino que esconde detrás de sus versos una historia de nostalgia y pérdida que transformó la industria discográfica a finales de la década del 60.

La génesis de la obra se remonta a la profunda vivencia personal de su letrista, el poeta y periodista José Tcherkaski. Lejos de ser una mera ficción, el tema fue escrito en memoria del padre de Tcherkaski, un inmigrante ruso de origen judío que trabajaba como vendedor ambulante y que falleció a los 52 años, cuando el escritor tenía apenas 14.

"Yo perdí a mi padre cuando tenía 14 años y me quedé con esa sensación de abandono. A los 22 años hice un poema que se llamaba El ambulante. En ese texto hay una frase que funciona como el disparador que me permite hacer Mi Viejo", relató Tcherkaski en diálogo con Cadena 3, detallando que la descripción física del tema -aquel hombre que camina lento y arrastra los pies- es un retrato preciso de su progenitor tal como lo recordaba en su adolescencia.

El recorrido de la canción Mi Viejo

Pese a la sensibilidad y la belleza de la composición, el camino hacia el éxito no fue sencillo para la dupla creativa. En sus inicios, Piero y José sufrieron el rechazo sistemático de diversas compañías discográficas que no lograban vislumbrar el potencial de la obra.

El destino del tema cambió radicalmente cuando se cruzaron con Héctor Techeiro, un visionario directivo del sello CBS, quien no solo detectó la calidad artística del material, sino que percibió una oportunidad comercial inmejorable para lanzarlo de cara a las festividades del Día del Padre.

José Tcherkaski.

Bajo la producción del propio Techeiro, la canción se convirtió en la pieza central del álbum debut homónimo de Piero, editado en 1969. El impacto fue inmediato y descomunal: la placa vendió más de 600 mil unidades al momento de su salida al mercado. Años más tarde, en 1982, su inclusión en el recopilatorio Versiones Originales le valió la certificación de disco de platino en Argentina tras superar las 60 mil copias vendidas, consolidando un fenómeno que ya había trascendido las fronteras locales para instalarse en toda América Latina.

A más de medio siglo de su lanzamiento, y en las vísperas de un nuevo 21 de junio, Mi viejo se mantiene intacto como el retrato definitivo de la vejez, el respeto filial y el paso del tiempo. Aquella catarsis juvenil de un hijo que extrañaba a su padre se transformó, gracias a la voz de Piero, en el espejo donde millones de personas eligen mirarse cada año para honrar a sus propios padres.

Qué dice la letra de Mi Viejo

La canción aborda la vejez desde una mirada profundamente observadora y melancólica con frases como "tiene la tristeza larga de tanto venir andando" o "la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa", que pintan el envejecimiento no como un hito alegre, sino como una acumulación silenciosa de cansancio, rutina y batallas cotidianas.

La descripción física es sutil pero contundente: la "figura pesada", los "ojos buenos" y el caminar "lerdo, como perdonando el viento" construyen la imagen de un hombre desgastado por los años, pero que transita su tramo final con una dignidad mansa.

El texto plasma el contraste entre dos mundos que se encuentran pero difieren: "Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos". El verso "es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto" sitúa al padre en una época fundacional, analógica y nostálgica, estableciendo una distancia cultural e histórica con el hijo, quien mira desde una perspectiva de modernidad y juventud: "Pero somos tan distintos".