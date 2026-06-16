Cuál es la nueva canción para alentar a la Selección en el Mundial 2026: nombra a Favaloro, Malvinas y Messi

La nueva canción mundialera homaneja a Favaloro y a Messi. (PH Gemini)

El músico Luqiano encendió la pasión mundialista a horas del debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 con el estreno de Selección Yo Te Sigo. El lanzamiento se dio en el marco del nuevo ciclo conducido por Marcelo Tinelli en Infobae y no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, ya que funcionó comoantesala para el partido que se disputará esta noche a las 22 frente a Argelia.

Más allá del pulso festivo y futbolero, la letra de Selección Yo Te Sigo se destaca por su fuerte carga simbólica y social: en sus versos, Luqiano se toma el espacio para homenajear a René Favaloro, reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y enviar un enérgico mensaje de aliento a Lionel Messi en el que sería el último campeonato mundial de su carrera profesional.

La propuesta del artista rinde un directo homenaje a la identidad popular al utilizar como base rítmica la melodía de Para no olvidar, el clásico de Los Rodríguez. Al apoyarse en una estructura sonora fuertemente impregnada en el inconsciente colectivo de los argentinos, la composición logra un impacto inmediato y apela a la memoria emocional de los oyentes.

Asimismo, la canción hace hincapié en quienes supieron criticar al capitán del seleccionado cuando, con crudeza, el tema apunta contra los detractores locales del astro del fútbol mundial, contrastando esos cuestionamientos pasados con la devoción y el legado indiscutido que el rosarino construyó en la historia del deporte.

Selección Argentina.

Con una recepción masiva en las redes tras su paso por el programa de Tinelli, la obra de Luqiano se perfila como uno de los himnos ciudadanos de esta nueva aventura mundialista. La combinación de rock nacional, memoria histórica y el respaldo incondicional a la Scaloneta musicaliza las horas previas a un debut que mantiene en vilo a los argentinos.

Así suena la canción de Ulises Bueno para el Mundial 2026

El cantante de cuarteto lanzó formalmente la composición titulada Scaloneta Mundial, una pieza musical que recibió la distinción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para convertirse en el himno oficial que escoltará al representativo nacional a lo largo de su participación en el certamen ecuménico de 2026. La finalidad de esta propuesta artística radica en reflejar las costumbres locales y plasmar la devoción incondicional que une a los aficionados con el plantel de jugadores.

La obra busca consolidarse como un emblema de acompañamiento en la campaña por revalidar la corona obtenida en el campeonato de 2022. Desde lo estrictamente musical, la canción amalgama las cadencias rítmicas de la cumbia con versos que remiten a las hazañas del deporte, recurriendo de forma constante a la nostalgia de las consagraciones de los últimos años y al orgullo de la identidad nacional.