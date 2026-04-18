Los argentinos que dijeron presente en Coachella y marcaron tendencia.

El primer fin de semana de Coachella volvió a confirmar que el evento no es solo una grilla de shows, sino una experiencia donde la música, la estética y las redes sociales se cruzan en tiempo real. Y en ese escenario global, los argentinos volvieron a hacerse notar, tanto arriba como abajo del escenario.

Entre recitales, recorridas y encuentros espontáneos, figuras como Franco Masini y Delfina Chaves se movieron por el predio dejando registros de sus looks y momentos del festival, que rápidamente empezaron a circular online. La presencia local también se sintió desde lo musical ya que Emilia Mernes fue parte de uno de los momentos destacados al subirse como invitada de la brasileña Luísa Sonza, reforzando su proyección internacional.

Franco Masini y Delfina Chaves estuvieron presentes en la última edición de Coachella.

Otro de los hitos fue el debut de la DJ argentina Zulan, que llevó su set al festival y sumó una nueva presencia nacional en una escena cada vez más competitiva. Su performance incluyó guiños locales que no pasaron desapercibidos y conectaron con el público desde lo identitario.

El clima festivalero también dejó momentos virales. El regreso de Justin Bieber fue uno de los focos del fin de semana, con fans desplegando carteles y celulares en alto. En ese contexto, Masini captó una escena más íntima del artista fuera del escenario que rápidamente se replicó en redes. Incluso Tini Stoessel se sumó a la conversación desde la distancia, siguiendo el evento a través de su celular.

Los argentinos que se subieron al escenario de Coachella

Más allá de lo anecdótico, la presencia argentina en Coachella no es nueva, pero sí cada vez más consistente. En los últimos años, artistas como Bizarrap, Nicki Nicole y Nathy Peluso lograron posicionarse en uno de los festivales más influyentes del mundo, consolidando una escena que gana visibilidad internacional.

Pero Coachella también funciona como punto de encuentro. Entre shows y largas caminatas por el desierto de Indio, se generan conexiones espontáneas entre desconocidos que comparten una misma pasión. Esa dinámica, potenciada por la música y el fandom, transforma al festival en algo más que una sucesión de recitales.

Con un segundo fin de semana por delante y una grilla que incluye nombres como Sabrina Carpenter, Karol G y The Strokes, la edición 2026 todavía tiene más historias por contar. Y, como ya es costumbre, Argentina seguirá ocupando su lugar en ese mapa global donde la música, la moda y las redes se cruzan sin pausa.