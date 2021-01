"Don´t Look Up", uno de los estrenos originales de Netflix para 2021.

El gigante del streaming Netflix anunció hoy su catálogo de estrenos para este 2021, que abarca 70 largometrajes, a razón de un mínimo de un estreno por semana. Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, protagonistas de "Red Note", fueron los encargados de hacer el anuncio por medio de un video en el que se destacan otras interpretaciones como las de Halle Berry, Amy Adams y Lin-Manuel Miranda.

Si bien Netflix no dio las fechas precisas, entre los títulos están el western "The Harder They Fall", de Jeymes Samuel, la comedia "Fuerza Trueno", de Ben Falcone, y "The Woman in the Window", de Joe Wright, filme que quedó boyando luego de la compra de Fox por parte de Disney.

También se destacan "Don't Look Up", de Adam McKay, con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence; "El ejército de los muertos", de Zack Snyder; y el debut detrás de cámara de Halle Berry con "Bruised".

"Distancia de rescate", de la directora peruana Claudia Llosa, basado en la novela de Samanta Schweblin, será parte de los estrenos 2021 de Netflix, como también el último filme del oscarizado Paolo Sorrentino, "È stata la mano di Dio" ("Ha sido la manos de Dios"), que -aclaró- pese a su abierto fanatismo por el Napoli no trata ni sobre fútbol ni sobre Diego Maradona.

El catálogo completo de películas de Netflix para 2021

Acción

El ejército de los muertos

Dirección: Zack Snyder. Elenco: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De la Reguera, Theo Rossi,

Después de un brote de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios hace una última jugada y se aventura a la zona de cuarentena para lograr uno de los atracos más increíbles que jamás se haya intentado.

Disomnia

Dirección: Mark Raso. Elenco: Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, Barry Pepper, Jennifer Jason Leigh

El mundo se derrumba a causa de un suceso misterioso que hace que todos los dispositivos electrónicos dejen de funcionar y las personas no puedan dormir. Jill, una ex soldado con un pasado turbulento, podría tener la única clave para encontrar la cura: su propia hija. ¿Podrá protegerla y salvar al mundo antes de perder la razón?

Kate

Dirección: Cedric Nicolas-Troyan. Elenco: Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson

Irreversiblemente envenenada, una asesina implacable tiene menos de veinticuatro horas para vengarse de sus enemigos. Y otro detalle: en medio de la avalancha de muerte y destrucción, surge una conexión inesperada con la hija de una de sus víctimas.

Zona de riesgo (15 de enero)

Dirección: Mikael Håfström. Elenco: Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly, Pilou Asbæk

En un mundo futuro, el piloto de drones Harp (Damson Idris) es enviado a una zona militarizada mortal donde debe seguir las órdenes de Leo (Anthony Mackie), un androide con la misión de localizar antes que los insurgentes un dispositivo que acabará con el mundo.

Red Notice

Dirección: Rawson Marshall Thurber. Elenco: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds

Una notificación roja emitida por la Interpol se trata de una alerta a nivel global para encontrar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un audaz atraco reúne al mejor perfilador del FBI (Johnson) y a dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no hay forma de saber qué podrá pasar.

Sweet Girl

Dirección: Brian Andrew Mendoza. Elenco: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, Dominic Fumusa, Nelson Franklin, Reggie Lee, Brian Howe

Devastado por el asesinato de su mujer, un hombre busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

Terror

Trilogía Fear Street

En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los aterradores eventos que por años han atormentado a su pueblo podrían estar relacionados entre sí, y ellos podrían ser las próximas víctimas. Esta trilogía, que es una adaptación de la exitosa saga de libros de R. L. Stine, sigue los horrores acontecidos en la localidad de Shadyside.

No One Gets Out Alive

Dirección: Santiago Menghini. Elenco: Cristina Rodlo, Marc Menchaca

Ambar es una inmigrante en busca del sueño americano, pero, cuando se ve obligada a alquilar una habitación en una casa de huéspedes, se encuentra atrapada en una pesadilla de la que no puede escapar.

Hay alguien en tu casa

Dirección: Patrick Brice. Elenco: Sydney Park, Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Dale Whibley, Jesse LaTourette, Diego Josef, Burkely Duffield, Sarah Dugdale, William MacDonald, Andrew Dunbar, Markian Tarasuik

Makani Young se mudó de Hawái al pequeño y tranquilo pueblo de Nebraska a vivir con su abuela y terminar la escuela, pero a medida que se acerca la graduación, sus compañeros de clase son acosados por un asesino que intenta exponer sus secretos más oscuros a todo el pueblo y aterroriza a sus víctimas mientras lleva puesta una máscara realista de sus propios rostros. Makani, quien también guarda un misterioso pasado, y sus amigos, deberán descubrir la identidad del asesino antes de que se conviertan en una más de sus víctimas. Hay alguien en tu casa se basa en el bestseller del New York Times de Stephanie Perkins. El guion para la pantalla estuvo a cargo de Henry Gayden (¡Shazam!), con la dirección de Patrick Brice (Creep) y la producción de Atomic Monster de James Wan (El conjuro) y 21 Laps de Shawn Levy (Stranger Things).

Things Heard and Seen

Dirección: Robert Pulcini y Shari Springer Berman. Elenco: Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter, F. Murray Abraham

Una pareja de Manhattan se muda a una aldea histórica en el valle de Hudson y descubre que su matrimonio carga con una oscuridad siniestra, la cual entra en conflicto con la historia de su nuevo hogar. Basada en la aclamada novela de Elizabeth Brundange.

Thrillers

Blood Red Sky

Dirección: Peter Thorwarth. Elenco: Peri Baumeister, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell

Cuando un grupo de terroristas intenta secuestrar un vuelo transatlántico nocturno, una mujer que sufre de una extraña afección se ve obligada a defenderse. Para proteger a su hijo, deberá revelar un oscuro secreto y liberar ese lado feroz que ha luchado por esconder.

Beckett

Dirección: Ferdinando Cito Filomarino. Elenco: John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps

Una pareja que está de vacaciones se ve involucrada en una violenta conspiración con trágicas consecuencias.

Escape from Spiderhead

Dirección: Joseph Kosinski. Elenco: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett, Mark Paguio, Tess Haubrich

En un futuro cercano, dos reclusos luchan contra su pasado encerrados en unas instalaciones científicas dirigidas por un visionario que experimenta con potentes drogas capaces de alterar las emociones.

Intrusion

Dirección: Adam Salky. Elenco: Freida Pinto y Logan Marshall-Green

Un matrimonio se muda a un pequeño pueblo y sufre una invasión en su casa. La esposa queda traumatizada y sospecha que aquellos que la rodean podrían no ser lo que aparentan.

Munich

Dirección: Christian Schwochow. Elenco: Jeremy Irons,George McKay, Jannis Niewöhner, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries, August Diehl

Basada en el best-seller internacional de Robert Harris. Es otoño de 1938, y la guerra está a punto de estallar en Europa. Adolf Hitler se prepara para invadir Checoslovaquia y el Gobierno de Neville Chamberlain busca desesperadamente una solución pacífica. En medio de intensas presiones, el funcionario británico Hugh Legat y el diplomático alemán Paul von Hartmann viajan a Múnich para la Conferencia de emergencia. A medida que comienzan las negociaciones, los dos viejos amigos se ven inmersos en una red de excusas políticos y en un peligro muy real. En el ojo del mundo entero, ¿será posible evitar la guerra y, de ser así, a qué costo?

O2

Dirección: Alexandre Aja. Elenco: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

Una joven se despierta en una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo terminó secuestrada en una caja del tamaño de un ataúd. A medida que se va quedando sin oxígeno, debe recuperar la memoria para encontrar una salida a esta pesadilla.

Night Teeth

Dirección: Adam Randall. Elenco: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Raúl Castillo, Alfie Allen

Un joven chofer recoge a dos mujeres misteriosas que van a pasar la noche de fiesta en fiesta por distintos rincones de Los Ángeles. Pero, cuando descubre la verdadera esencia de sus pasajeras y el peligroso mundo que acecha en las sombras, su único destino será luchar por sobrevivir.

La nube

Dirección: Just Philippot. Elenco: Suliane Brahim, Nathalie Boyer, Sofian Khammes, Victor Bonnel, Raphael Romand, Marie Narbonne

Virginie vive en una granja con su hija adolescente y su hijo menor, donde cría langostas como un cultivo rico en proteínas. Su vida no es nada fácil... Las preocupaciones financieras y los problemas del día a día comienzan a acumularse, y las tensiones con sus hijos y sus vecinos no dan tregua. Pero todo da un giro cuando descubre que las langostas tienen un gusto por la sangre.

The Woman in the Window

Dirección: Joe Wright. Elenco: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore

Una mujer que sufre de agorafobia y vive sola en Nueva York comienza a espiar a sus nuevos vecinos, lo que la lleva a presenciar un perturbador acto de violencia.

Ciencia ficción

Stowaway

Románticas

A Castle for Christmas

Dirección: Mary Lambert. Elenco: Brooke Shields, Cary Elwes

Sophie, una famosa escritora norteamericana, viaja a Escocia y se encapricha con comprar un castillo. Sin embargo, el antipático dueño, un duque escocés llamado Myles, se niega a vendérselo a una extranjera. Sus personalidades son totalmente opuestas, y negociar no será nada fácil, pero en el proceso obtendrán mucho más de lo que esperaban.

Fuimos canciones

Dirección: Juana Macías. Elenco: María Valverde, Álex González, Susana Abaitua, Eva Ugarte, Miri Pérez-Cabrero

Fuimos canciones está basada en la exitosa novela de dos partes de Elísabet Benavent y cuenta la historia de Maca, una joven que al fin logra tomar las riendas de su vida. O al menos eso creía. Pero cuando Leo, el hombre que le rompió el corazón en mil pedazos, vuelve a aparecer, ella deberá apoyarse en sus amigas Adriana y Jime para salir adelante. Aunque sus vidas amorosas tampoco sean miel sobre hojuelas...

El stand de los besos 3

Dirección: Vince Marcello. Elenco: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young, Molly Ringwald

Es el último verano antes de que Elle (Joey King) vaya a la universidad, pero tiene un secreto: fue admitida en Harvard, donde estudia su soñado novio Noah, y también en Berkeley, donde va su mejor amigo Lee. ¿Cuál será la decisión de Elle?

Love Hard

Dirección: Hernán Jiménez. Elenco: Nina Dobrev, Jimmy O. Yang, Darren Barnet, James Saito, Harry Shum Jr.,Mikaela Hoover, Heather McMahan

Una chica de Los Ángeles cree que se terminó su mala racha en el amor cuando conoce al chico de sus sueños a través de una app de citas. Como él vive en la costa este, ella decide viajar en Navidad y darle una sorpresa, pero pronto se da cuenta de que le vendieron gato por liebre: el chico que ve en persona no es el mismo del que se enamoró. La buena noticia es que el chico que le encanta vive en la misma ciudad, y el embaucador promete presentárselo, PERO tiene una condición: deberá hacerse pasar por su novia durante las fiestas.

The Last Letter From Your Lover

Dirección: Augustine Frizzell. Elenco: Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn, Ncuti Gatwa

Con un par de historias que se entrelazan en el presente y el pasado, The Last Letter From Your Lover sigue a Ellie Haworth (Felicity Jones), una ambiciosa periodista que encuentra un tesoro oculto de cartas de amor secretas que datan de 1965 y decide resolver el misterio de la aventura prohibida que yace tras ellas. A medida que descubre el pasado entre Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la esposa de un adinerado industrial, y Anthony O’Hare (Callum Turner), el periodista que escribía un reportaje sobre el magnate, una historia de amor comienza a surgir entre la propia Ellie y un encantador archivista (Nabhaan Rizwan) que la ayuda a encontrar más cartas. Basada en la novela de JoJo Moyes y dirigida por Augustine Frizell.

Intercambio de princesas 3

Dirección: Mike Rohl. Elenco: Vanessa Hudgens

Tras el robo de una preciosa reliquia, la reina Margaret y la princesa Stacy consiguen la ayuda de Fiona, la audaz prima de Margaret, quien además es muy parecida a ella. En su búsqueda por recuperar la pieza robada, Fiona se une a un elegante y misterioso hombre de su pasado... lo que reaviva las llamas de un cautivador romance navideño y termina en un intercambio muy inesperado.

A todos los chicos: Para siempre

Dirección: Michael Fimognari. Elenco: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler, Madeleine Arthur, Sarayu Blue, John Corbett

Mientras Lara Jean Covey se prepara para graduarse y hacerse adulta, un par de viajes transformadores la llevan a imaginar cómo será su vida con su familia, con sus amigos y con Peter después de la graduación.

Comedia romántica aún sin título producida por Alicia Keys

Dirección: Steven Tsuchida. Elenco: Christina Milian, Jay Pharoah, Sinqua Walls, Christiani Pitts, Karen Obliom, Alexander Hodge, T. J. Power, Sylvaine Strike, Jeryl Prescott, Tymberlee Hill

Una comedia romántica sobre una aspirante a estrella del pop. En medio de una carrera musical en colapso, Erica acepta —aunque no muy convencida— dar un espectáculo en un lujoso complejo isleño, solo para descubrir que se trata de la boda de su ex prometido. Mientras intenta que Beverly, la nueva novia, no conozca la verdad sobre su relación pasada, Erica descubre que aún siente algo por su ex, a pesar de los intentos del hermano del novio para evitar que se enamoren de nuevo. Esta dulce y divertida historia romántica explora los lazos del amor y la familia, mientras nos hace comenzar a preguntarnos si Erica cantará en el matrimonio de Beverly o en su propia boda...

Dramas

Beauty

Dirección: Andrew Dosunmu. Elenco: Niecy Nash, Aleyse Shannon, Giancarlo Esposito, Gracie Marie Bradley, Kyle Bary, Michael Ward y Sharon Stone

Una talentosa chica afrodescendiente se enfrenta a los desafíos de mantener su verdadera voz e identidad después de que recibe una oferta por un lucrativo contrato musical, dando paso a una intensa batalla entre su familia, la disquera y una amistad cercana para decidir quién será su guía en su camino hacia el estrellato.

Blonde

Dirección: Andrew Dominik. Elenco: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Lily Fisher,

Basada en la exitosa novela de Joyce Carol Oates, finalista del premio Pulitzer en cinco oportunidades, Blonde cuenta una osada y reimaginada versión de la historia privada del símbolo sexual más famoso del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato de ficción de la modelo, actriz y cantante durante los años cincuenta y sesenta, que se narra a través de la perspectiva moderna de la cultura de las celebridades.

La rosa de Bombay

Dirección: Gitanjali Rao. Elenco de voces en la versión en hindi: Aranya Kaur, Mohit Sinha, Ananya Panday, Samay Thakkar, Maninee De, Shishir Sharma, Ravi Rajesh, Madhavi Ashtekar

Una joven bailarina de un club que escapó de un matrimonio arreglado debe decidir entre resolver las necesidades de su familia o abrirse al amor con un chico huérfano. Esta película pintada cuadro por cuadro utiliza la música y una rosa roja para conectar tres historias de romances imposibles: el amor entre una chica hindú y un chico musulmán, el amor entre dos mujeres y el amor de toda una ciudad por las estrellas de Bollywood. La rosa de Bombay, que está basada en hechos reales, explora la crueldad de una sociedad en la que el amor y la vida que se muestran en la pantalla grande no tienen nada que ver con la hostilidad que se vive en las calles.

Bruised

Dirección: Halle Berry. Elenco: Halle Berry, Adan Canto, Sheila Atim, Stephen McKinley Henderson, Shamier Anderson

El debut como directora de Halle Berry cuenta la historia de una ex atleta de MMA que lucha por recuperar la custodia de su hijo y su carrera como deportista.

Cowboys de Filadelfia

Dirección: Ricky Staub. Elenco: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine Toussaint, Clifford «Method Man» Smith

Mientras pasa el verano en el norte de Filadelfia, un conflictivo adolescente queda atrapado entre la vida criminal y la dinámica subcultura de vaqueros urbanos a la que su padre pertenece.

Fever Dream (Distancia de rescate)

Dirección: Claudia Llosa. Elenco: María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Emilio Vodanovich, Guillermina Sorribes, Marcelo Michinaux, Cristina Banegas

Una mujer llamada Amanda agoniza en un hospital lejos de casa. Un chico llamado David la interroga para que logre recordar lo que pasó. Ella no es su madre ni él es su hijo. A pesar de que su tiempo se agota, él la ayudará a descubrir una perturbadora y emotiva historia de celos obsesivos, miedos invisibles y el poder que tiene el amor de madre.

Malcolm y Marie

Dirección: Sam Levinson. Elenco: Zendaya y John David Washington

Sam Levinson presenta a Zendaya y John David Washington en una historia intensamente dramática y romántica en la que un cineasta (Washington) y su novia (Zendaya) regresan a casa después del celebrado estreno de su película, por la que espera un inminente éxito de la crítica y la taquilla. De repente, la noche da un giro cuando salen a la luz algunos detalles de su relación, y la solidez de su amor queda contra la espada y la pared. Junto con el director de fotografía Marcell Rév, Levinson crea una película de singular originalidad, una oda a los grandes romances de Hollywood que además expresa con total sinceridad la fe en el futuro de este medio.

Monster

Dirección: Anthony Mandler. Elenco: Kelvin Harrison Jr., Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Jharrel Jerome, Jennifer Ehle, Rakim Mayers, Nasir «Nas» Jones, Tim Blake Nelson, John David Washington

Monster narra la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un excepcional estudiante de 17 años cuyo mundo se viene abajo cuando lo acusan de un asesinato. La película muestra la dramática transformación de su vida de alumno inteligente y amable de una escuela de élite a sospechoso de un crimen que debe lidiar con una compleja batalla legal que podría dejarlo tras las rejas de por vida.

Penguin Bloom (27 de enero)

Dirección: Glendyn Ivin. Elenco: Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver

Penguin Bloom cuenta la historia basada en hechos reales de Sam Bloom (Naomi Watts), una joven madre cuyo mundo cambia repentinamente después de un accidente en el que casi pierde la vida y que la deja incapaz de caminar. El esposo de Sam (Andrew Lincoln), sus tres pequeños hijos y su madre (la actriz nominada al Óscar Jacki Weaver), luchan por adaptarse a su nueva situación cuando un inesperado aliado entra en sus vidas. Se trata de una urraca bebé herida a quien deciden llamar Penguin. La llegada del pájaro se convierte en una agradable distracción para la familia Bloom, y con el tiempo, llega a marcar una profunda diferencia en la vida de la familia.

La excavación (29 de enero)

Dirección: Simon Stone. Elenco: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken Stott, Archie Barnes, Monica Dolan

A puertas de la Segunda Guerra Mundial, una viuda pudiente (Carey Mulligan) contrata a un arqueólogo aficionado (Ralph Fiennes) para excavar túmulos funerarios en sus tierras. Cuando realizan un histórico descubrimiento, el pasado de Gran Bretaña resuena frente a su incierto futuro.

The Guilty

Dirección: Antoine Fuqua. Elenco: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da'Vine Joy Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Ethan Hawke, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp, Edi Patterson

La película transcurre en una central de emergencias donde, una mañana, el operador Joe Bayler (Gyllenhaal) recibe una llamada de una persona en grave peligro. Aunque trata de salvarla, pronto descubre que nada es lo que parece y que la única solución es enfrentar la verdad.

È stata la mano di Dio

Dirección: Paolo Sorrentino

Aunque por ahora la trama es confidencial, Paolo Sorrentino cuenta: «È stata la mano di Dio representa por primera vez en mi carrera una película íntima y personal, una novela de formación que es divertida y dolorosa a la vez».

The Power of the Dog

Dirección: Jane Campion. Elenco: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Peter Carroll, Adam Beach

Phil (Cumberbatch) y George Burbank (Plemons) son dos hermanos ricos y muy distintos, pero con intereses en común. Phil es elegante, inteligente y despiadado. George es tranquilo, minucioso y amable. Juntos llevan adelante el rancho más grande del valle de Montana, donde los hombres siguen siendo hombres, no llega la rápida modernización del siglo XX y se venera la figura del vaquero Bronco Henry, el ídolo de Phil. Luego de que George se casa en secreto con la viuda Rose (Dunst), Phil se indigna y arremete con una guerra sádica para destruirla usando a su hijo afeminado como carnada.

The Starling

Dirección: Theodore Melfi. Elenco: Melissa McCarthy, Chris O’Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant, Daveed Diggs, Skyler Gisondo, Loretta Devine, Laura Harrier, Rosalind Chao, Kimberly Quinn

La comedia dramática The Starling es una conmovedora historia que inicia cuando una pareja de esposos pasa por un momento difícil. Jack se va para lidiar con su dolor, mientras Lilly se queda en el «mundo real», luchando con su propio sentimiento de culpa y con las dificultades de vivir marcada por un secreto. Como si no tuviera suficiente, un estornino ha hecho un nido en su jardín y empieza a molestarla y atacarla. El pequeño pájaro se vuelve el símbolo de todos los problemas de Lilly, que desarrolla una divertida obsesión por acabar con él. Con el tiempo, ella encuentra algo de apoyo en Larry, un extravagante ex psicólogo convertido en veterinario que tiene un pasado un tanto turbulento. Los dos forman una amistad única y peculiar, mientras se ayudan uno al otro a explorar, aceptar y enfrentar sus problemas.

Tigre Blanco (22 de enero)

Dirección: Ramin Bahrani. Elenco: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra Jonas

Balram Halwai (Adarsh Gourav) narra la historia épica y con tintes de humor negro de cómo ascendió de aldeano pobre a exitoso empresario en la India moderna. Astuto y ambicioso, nuestro joven héroe se abre camino para convertirse en el chofer de Ashok (Rajkummar Rao) y Pinky (Priyanka Chopra Jonas), quienes acaban de regresar de Estados Unidos. La sociedad ha preparado a Balram para ser una sola cosa: un sirviente. Así que se asegura de ser indispensable para sus empleadores. Pero, después de una noche de traición, comprende hasta dónde pueden llegar las intenciones corruptas de sus amos para atraparlo y salvarse a sí mismos. Ahora, al borde de perderlo todo, se rebela contra un sistema caracterizado por la manipulación y la desigualdad, para surgir y convertirse en un nuevo tipo de amo. Basada en el bestseller del New York Times ganador del premio Man Booker en 2008.

Película aún sin título de Alexandre Moratto

Dirección: Alexandre Moratto. Elenco: Christian Malheiros, Rodrigo Santoro

Para poder darles una mejor vida a los suyos, Mateus, un chico de 18 años, acepta trabajar en un depósito de chatarra en São Paulo para su nuevo jefe, Luca. Pero al verse atrapado junto con otros en el peligroso mundo de la esclavitud contemporánea, deberá decidir entre trabajar para este hombre o arriesgar su futuro y el de su familia.

Película aún sin título producida por Graham King

Dirección: Nora Fingscheidt. Elenco: Sandra Bullock, Viola Davis, Rob Morgan, Aisling Franciosi

Después de cumplir una condena por un violento crimen, Ruth Slater (Bullock) sale de prisión para reinsertarse en una sociedad que se niega a perdonarla por su pasado. Teniendo que soportar las duras críticas de todos los que solían ser parte de su vida, su única esperanza de redención recae en encontrar a una hermana a la que no ve hace tiempo y de quien se vio obligada a separarse.

Otras películas

Westerns

The Harder They Fall

Comedias

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Un viaje pesado

Don’t Look Up

Papá por dos

Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

Moxie (3 de marzo)

Le dernier mercenaire

Fuerza Trueno

Para toda la familia

A Boy Called Christmas

Especial de Navidad de Shaun, el cordero

Animalia en Australia

‘Ohana: Un magnífico tesoro (29 de enero)

Nightbooks

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

La película de The Loud House

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

¡Hoy sí! (12 de marzo)

Musicales

A Week Away

Tick, tick...Boom!