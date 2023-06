Una actriz de Harry Potter destruyó a la franquicia: "No es Charles Dickens"

La actriz que participó en dos películas de la mundialmente famosa saga Harry Potter lanzó una fuerte declaración de menosprecio al universo amado por cientos de miles de "Potterheads".

La actriz de extensa trayectoria Miriam Margolyes tuvo un pico de altísima popularidad con su participación en la saga de películas Harry Potter como la profesora Sprout, de la materia Herbología, convirtiéndose en una cara reconocible en la industria. A pesar de la fama que le atrajo haber estado en dos películas de la franquicia del mago creado por J.K Rowling, la actriz menospreció su paso por dicho universo con una fuerte declaración.

En diálogo con Vogue UK, Margolyes admitió que su participación en dos películas de Harry Potter permitió que camadas de jóvenes pudiesen acercarse a su trabajo, pero remarcó que la franquicia "no significa tanto para mí como para ellos". "Para mí, Harry Potter no era importante", sentenció la actriz de 82 años.

“Estaba muy contenta de haber obtenido el papel y disfruté estar en él y conocer a toda la gente, pero no es Charles Dickens”, arremetió la actriz que estuvo nominada al BAFTA por The Age of Innocence, de Martin Scorsese, y que apareció en películas como Reds, Mulán y Call the Midwife, entre otras. Aún así, la actriz se mostró agradecida por el amor de los fans que la reconocen por el rol que tuvo en Harry Potter y la cámara secreta y Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, como la profesora Sprout y líder de la casa Hufflepuff.

“La gente se me acerca y me dice ‘Te amo’ y quiere abrazarme. Y eso es deslumbrante”, remarcó. En la misma nota perfil, indicó que un diario británico una vez se refirió a ella como "una baratija nacional" y comentó: “Eso es muy ingenioso y bastante cortante en realidad. Me gustaría ser un tesoro nacional, pero no sé si realmente lo soy”.

La atrevida sesión de fotos desnuda de Miriam Margolyes, la actriz de Harry Potter que hizo de la profesora Sprout

La producción de Vogue UK incluyó una osada sesión de fotos donde la actriz se animó a posar desnuda y hablar de su relación abiertamente lesbiana con Heather Sutherlands, para celebrar el orgullo LGBTIQ+. "Nunca tuve vergüenza de ser gay ni de nada en realidad. Sabía que no era criminal porque era yo. No podía ser criminal”, reveló.