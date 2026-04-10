Super Mario Galaxy: la sorpresa de US$400 millones que los directores no imaginaban

Yoshi, Mario y Luigi en Super Mario Galaxy.

Super Mario Galaxy se convirtió en un fenómeno mundial y ya es una de las películas más taquilleras del año. La secuela de The Super Mario Bros: The Movie ya pasó los US$400 millones de recaudación mundial y se dispone a alcanzar un récord histórico. Los números de la taquilla en Argentina y que hay más allá del éxito en el amado personaje de Nintendo.

En su primera semana de estreno, Super Mario Galaxy superó los 400 millones de recaudación mundial y los datos más recientes la ubican cerca de 429 millones acumulados, aunque todavía lejos del fenómeno de The Super Mario Bros. Movie, que hizo más de 1.300 millones. Para los directores de cine Aaron Horvath y Michael Jelenic, esta cifra se convirtió en una bandera verde para seguir explorando el universo del querido fontanero Mario y sus amigos.

El videojuego Super Mario Galaxy marcó un punto de inflexión dentro de la saga protagonizada por Mario. Lanzado para la consola Nintendo Wii, propuso una reinvención de la exploración en tres dimensiones al trasladar la acción a pequeños planetas con gravedad propia. Esa decisión no solo aportó frescura visual, sino también una nueva lógica de movimiento que obligaba al jugador a repensar cada salto. La historia sigue a Mario en su intento por rescatar a la princesa Princess Peach, secuestrada por Bowser. Sin embargo, el relato introduce un tono más melancólico de lo habitual gracias a la presencia de Rosalina y su observatorio espacial, un hub que conecta las distintas galaxias y que funciona como eje narrativo.

Un fenómeno que llegó a Argentina

Super Mario Galaxy se convirtió en el mayor suceso de 2026 con hasta 50 funciones diarias en 605 salas argentinas y un total de 538.517 espectadores desde el 1 de abril y cortó el 67% de los tickets totales, según información del portal de análisis de taquilla Ultracine. La película posiblemente llegue al millón de espectadores durante el fin de semana y eso ya la ubicaría como uno de los estrenos más rendidores a nivel local.

Con apenas unos pocos cientos de espectadores más, Hoppers -la nueva película de Pixar- lleva la delantera en la taquilla argentina (540.058 localidades vendidas, en datos actualizados extraídos de Ultracine) pero no logró consolidarse como una opción mega convocante por los más jóvenes (y los nostálgicos), quienes migraron a Mario Bros y la película de Ilumination. Más allá de esto, Disney Pixar tendrá una nueva chance de arrasar con la taquilla cuando acontezca el esperado estreno de Toy Story 5, en junio.